Однією з причин може бути переляк

Собаки зазвичай виявляють любов і відданість до свого власника. Однак бувають ситуації, коли вихованець починає гавкати на господаря, що може викликати здивування. Pixelinform розповідає про причини такої поведінки та способи її корекції.

Причини гавкоту собаки на господаря

1. Страх

Однією з причин може бути переляк. Собака може злякатися гучного звуку, раптового руху чи незнайомого предмета. У цьому випадку собака гавкає, щоб попередити господаря про потенційну небезпеку або захистити себе від загрози.

Як допомогти:

Заспокоїти собаку своїм голосом і жестами, показуючи їй, що ви не становите для неї небезпеки. Не кричати на собаку і не карати її за гавкіт, оскільки це може лише посилити її страх та агресію. Поступово привчати собаку до того, що її лякає, використовуючи позитивне підкріплення. Наприклад, ви можете давати собаці ласощі або іграшку кожного разу, коли вона бачить або чує те, що її лякає, щоб вона асоціювала це з чимось приємним.

2. Прояв домінування

Собака можливо намагається показати своєму господареві, хто тут головний, і тому гавкає на нього. Це вияв домінантності з боку собаки.

Ваш улюбленець може намагатися зайняти вищу позицію в ієрархії зграї та показати господареві, хто тут головний. У цьому випадку собака гавкає, щоб викликати господаря на конфлікт або змусити його підкоритися його волі.

Як виправити:

Встановити чіткі правила та межі для собаки, показуючи їй, що ви є лідером зграї та що маєте право контролювати її поведінку. Не давати собаці те, що вона хоче, поки вона не заспокоїться і не перестане гавкати. Наприклад, ви можете не давати їй іграшки або увагу доти, доки вона не перестане гавкати. Використовувати команди послуху, щоб змусити собаку виконувати ваші вказівки. Наприклад, ви можете наказати собаці сидіти чи лежати перед тим, як дати їй щось бажане.

3. Прагнення уваги

Ваш улюбленець може почуватися самотнім і хоче привернути до себе увагу господаря. У цьому випадку собака гавкає, щоб добитися від господаря реакції або зацікавити його у грі.

Що робити: