Зрештою, цуценята – соціальні тварини та люблять бути зі своїми людьми

Цуценята вчаться спілкуватися з господарями не лише через рухи (махання хвостом, контакт очима, притискання до людини), а й через голос. Вони можуть гавкати, скиглити або навіть плакати. Саме плач цуценяти часто викликає у власників найбільше хвилювання. Daily Paws розповідає, як заспокоїти цуценя, коли воно плаче.

Чому цуценята можуть плакати

«Цуценята можуть плакати з кількох причин. У віці від 3 до 6 тижнів цуценята плачуть, коли знаходяться далеко від гнізда. Їхній плач змушує маму прийти на пошуки», – каже Зазі Тодд, доктор медичних наук та автор книги «Гав: Наука про те, як зробити вашу собаку щасливою».

У цьому випадку плач є природною поведінкою, яка дозволяє матері знати, коли цуценята чогось потребують.

Тодд також припускає, що плач може означати, що розв'язування проблеми є прогулянка на свіжому повітрі.

«Ваше цуценя може плакати в клітці, тому що йому, можливо, потрібно в туалет», – каже Тодд. У цьому випадку варто поспішити випустити цуценя на вулицю.

Деякі господарі інтерпретують плач як бажання бути нагодованим. Але якщо ви дотримуєтеся регулярного графіка годування, який ви встановили за допомогою ветеринара, вам не потрібно годувати цуценя в перервах між цим графіком.

Плач і скиглення також можуть бути сигналом того, що вашому цуценяті боляче. Це трапляється рідше, але якщо ви виключили інші причини, обов'язково проконсультуйтеся з ветеринаром.

Також цуценята іноді плачуть, коли відчувають стрес. Якщо ви будете уважними, то зазвичай зможете з'ясувати, що викликає цей стрес, і знайти спосіб допомогти цуценяті відчути себе краще.

Як заспокоїти цуценя

Зрештою, цуценята – соціальні тварини та люблять бути зі своїми людьми. Їхній перший досвід самотності трапляється, коли їх розлучають з мамою та іншими цуценятами. Тому ймовірною причиною плачу є те, що цуценя шукає зв'язку з вами.

«Коли цуценя вперше живе з вами, йому може знадобитися розрада. Якщо ви знаєте, що цуценяті не потрібен туалет, заспокойте його, погладжуючи, розмовляючи, обіймаючи», – каже Тодд.

В перші дні перебування у вашому домі, ви захочете приділяти цуценяті багато часу з вами. Ви можете почати з нових іграшок і допомогти цуценяті звикнути до того, що його розчісують та торкаються. При цьому важливо завжди давати цуценяті можливість піти від вас. Як і людям, цуценятам іноді потрібна компанія, але бувають випадки, коли вони воліють побути на самоті. Так ви допоможете йому відчувати себе в безпеці. Потім ви можете поступово привчати цуценя почуватися комфортно на самоті, навіть якщо це не його вибір.

Навіть якщо всі їхні фізичні потреби задоволені, цуценята іноді плачуть, бо чогось хочуть. Цуценятам буває нудно, і вони можуть плакати, бо хочуть погратися. Або хочуть ласощів. Або вони хочуть сидіти поруч з вами на дивані. З часом плач стає рідшим, оскільки цуценята стають більш незалежними та впевненими в собі, коли дорослішають.

Якщо ваше цуценя багато плаче, і ви не можете зрозуміти, чому, проконсультуйтеся з ветеринаром.