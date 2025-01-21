Деякі фрукти шкодять травному тракту собак

Собаки не вибагливі у харчуванні та можуть їсти майже все, що знайдуть. Однак це зовсім не означає, що вся їжа їм корисна. На жаль, тварини не можуть знати, що деякі продукти для них є смертельно небезпечними. УНІАН розповідає, що можна і що не можна давати собакам в жодному разі, як би вони не просили.

Яке м'ясо не можна собакам

Собакам можна давати нежирне сире м'ясо – птицю, яловичину, телятину і субпродукти з них: печінка, язик, серце, яловиче вим'я, губи та вуха, хвости.

Але жирні, приправлені, гострі м'ясні продукти давати собаці не варто. До заборонених продуктів також належать жирна свинина, а також сосиски, ковбаси, пельмені та в цілому готові м'ясні продукти. Вони містять багато жирів, добавок, спецій, консервантів, які можуть викликати алергічну реакцію у тварини.

Також не підгодовуйте собаку смаженим м’ясом. Така їжа порушує роботу шлунково-кишкового тракту тварини, що може перерости в панкреатит.

Окрім цього, собакам не можна давати курку. Вона може спричинити алергію, але якщо ви вводите її в раціон, варто робити це поступово і не тримати собаку на курці весь час.

Які фрукти та овочі шкідливі для собак

Деякі фрукти шкодять травному тракту собак. Не давайте своєму улюбленцю цитрусові, тому що їх кислота пошкоджує шлунок собаки. Також виноград викликає підвищене газоутворення, а авокадо провокує блювання.

Дозволені фрукти з наших широт у розумних кількостях, а також некислі овочі – морква, кабачок, цвітна капуста, огірки, гарбуз. Овочі можна давати у свіжому чи тушкованому вигляді. Не варто годувати собаку картоплею, тому що вона погано перетравлюється.

Що можна давати собаці з людської їжі

Крупи, корисні для собак:

Гречана крупа – цю кашу варто не варити, а заливати водою на ніч; Вівсянка – добре діє при розладах травлення; Рис – постійно давати не рекомендується, щоб уникнути запорів, аналогічно й з ячмінною кашею.

Слід уникати пшеничної, манної, перлової, кукурудзяної каші та бобових.

Які продукти категорично заборонені

Абсолютно потрібно виключити з раціону:

солодощі, особливо шоколад;

гострі, солоні продукти;

хліб;

родзинки та горіхи;

молоко.

Ці продукти або погано перетравлюється, або призводять до розладів травлення, або взагалі токсичні.

Також категорично забороняється давати собаці курячі кістки від гомілки. Коли собака розгризає трубчасті кістки, утворюються осколки з гострими краями. Вони до кінця не перетравлюються і можуть пошкодити внутрішні органи та викликати кровотечу і навіть призвести до летального результату. З курячих кісток допускається давати улюбленцю хрящі.