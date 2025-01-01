Банани варто давати собаці лише в невеликих кількостях

Багато господарів не можуть втриматися від того, щоб поділитися їжею зі своїми домашніми улюбленцями, особливо коли ті дивляться на них з-під столу зворушливими очима. Проте не вся їжа, що підходить для людей, є безпечною для собак. Наприклад, виноград дуже небезпечний для собак і може викликати блювоту, діарею або навіть ниркову недостатність. USA Today розповідає, чи безпечні банани для ваших улюбленців.

Чи можна собакам їсти банани?

Так, банани безпечні для собак, але вони не повинні бути частиною регулярного раціону вашого улюбленця, радять експерти Purina. У невеликих кількостях банани можуть бути ласощами.

«Загалом, власники повинні з обережністю ставитися до того, щоб давати своїм собакам людську їжу», – розповіла ветеринарка Діана Уоткінс.

Регульований корм для собак містить все необхідне для збалансованого, поживного харчування вашого вихованця.

Скільки бананів можна давати собаці?

Банани варто давати собаці лише в невеликих кількостях. Вони містять в собі багато калію, клітковини, вітаміну В6 і вітаміну С. Але вони також містять багато цукру, що може призвести до надмірного набору ваги. Також клітковина зі шкірки також може спричинити проблеми з травленням.

Чи можуть банани викликати у собак діарею?

Так, банани можуть викликати діарею у собак. Вони містять багато клітковини та цукру. Кожна собака індивідуальна, але краще перестрахуватися та обмежити їх споживання лише невеликою кількістю.

Чи можна собакам їсти бананову шкірку?

Шкірки деяких фруктів, наприклад, апельсинів, токсичні для собак. Це не стосується бананової шкірки, тому ви можете не хвилюватися, якщо ваш собака випадково з'їсть її. Але, за даними Американського клубу кінологів, клітковина, що міститься в банановій шкірці, може викликати розлад шлунку, хоча вона технічно безпечна.