Також собаки використовують мову тіла, щоб запросити людину до гри

Сміх зазвичай асоціюється з людиною, адже це фізіологічна реакція на гумор. І хоча собаки можуть бути грайливими, багатьох цікавить питання, чи можуть вони сміятися. PetMD розповідає, чи вміють собаки сміятися та, чи є в них почуття гумору.

Ветеринарна лікарка Отем Медден зазначає, що собаки вміють сміятися, але не так, як люди. Людський сміх складається з ритмічних, вокалізованих, видихальних і мимовільних дій. Звук може бути будь-якою варіацією «ха-ха» або «хо-хо». Але собаки видають схожий звук через сильне дихання, а саме варіацію «гав-гав». Зазвичай собаки видають цей звук (відомий як «гавкіт») під час гри, щоб запросити людей або інших собак до гри. Гавкіт – це форма дихання, а не голосовий звук.

Як сміються собаки?

Вигляд собачого сміху описав Конрад Лоренц у книзі «Людина зустрічає собаку». Він писав: «...відкриті щелепи, з яких видно язик, і нахилений кут рота, що тягнеться майже від вуха до вуха, створюють ще сильніше враження сміху. Цей «сміх» найчастіше можна спостерігати у собак, які граються з господарем і які стають настільки збудженими, що незабаром починають задихатися».

Також собаки використовують мову тіла, щоб запросити людину до гри. Ці поведінкові сигнали складаються з ігрових поклонів, ударів лапами та стрибків з розслабленою поведінкою.

Чи є у собак почуття гумору?

За даними Американської психологічної асоціації, собаки мають розумові здібності та можливості 2-2,5-річної людської дитини. Це, ймовірно, є причиною їхньої веселої, грайливої натури. Також Чарльз Дарвін був першим вченим, який помітив, що собаки мають почуття гумору.

«Як і у людей, почуття гумору у собак є індивідуальним. Дослідження також показують, що певні породи собак мають більш розвинене почуття гумору, ніж інші, а це означає, що вони можуть частіше гратися або сміятися», – зазначила Отем Медден.

Ветеринарка назвала 5 найграйливіших порід собак з найбільшим «почуттям гумору»:

ірландський сеттер;

англійський спрінгер-спанієль;

мініатюрний шнауцер;

керн-терʼєр;

ердель-терʼєр.

Пʼять найменш грайливих порід собак:

самоїд;

чихуахуа;

ротвейлер;

пекінес;

акіта.

Чи розуміють собаки, коли ми сміємося?

Дослідження, проведене в Університеті Етвеша Лоранда в Угорщині показало, що собаки можуть розпізнавати такі емоції, як щастя чи смуток.

Також додаткові дослідження показали, що під час сканування мозку собаки відтворювалися різні звуки, та виявили, що собаки мають більшу мозкову активність у відповідь на людські голоси, ніж на фоновий шум. Це, ймовірно, вказує на те, що собаки можуть розрізняти щасливі і сумні звуки.