Деякі собаки показують свою улюблену іграшку не тому, що хочуть грати в цей момент

Собаки мають унікальні способи вітати своїх господарів, коли ті повертаються додому. Одне з чудернацьких привітань – собака вітає вас з улюбленою іграшкою в пащі. Різні собаки мають різні мотиви, щоб принести іграшку до дверей. PetMD розповідає про три найпоширеніші причини, чому собаки приносять вам іграшки, коли ви приходите додому.

Ваш собака хоче гратися

Поки вас не було вдома, ваш собака міг сидіти удома і дрімати цілий день. Саме тому, коли ви повертаєтеся додому, це може стати для нього головною подією дня. Іноді це збудження може тривати до кінця ночі, або ж ваш улюбленець може просто відчути перший приплив енергії, коли ви повернетесь додому.

У деяких собак це збудження може бути викликане бажанням погратися з вами, особливо якщо ви зазвичай граєте з собакою одразу після повернення. Собаці не потрібно багато часу, щоб зрозуміти, що коли ви повертаєтесь додому, настає час для гри. Коли ваш собака приносить вам іграшку, він таким чином каже: «Ходи пограйся зі мною!».

Більшість власників дають своїм собакам різноманітні іграшки, які по-різному зацікавлюють їх для фізичної та розумової стимуляції. Іграшка, яку ваш цуцик вирішив показати вам, може бути іграшкою, яку ви найчастіше використовуєте для гри з ним. Якщо вам подобається така поведінка привітання, продовжуйте грати з ним, коли повертаєтесь додому.

Ваш собака хоче похвалитися своєю іграшкою

Деякі собаки показують свою улюблену іграшку не тому, що хочуть грати в цей момент. Собака може бігати перед вами та ніби «хвалитися» своєю іграшкою, а потім відступати, коли ви тягнетеся до неї.

Ви можете задуматись «Навіщо він приносить її мені?», але причина проста. Ваш улюбленець міг зрозуміти, що ви приділяєте йому більше уваги, коли він щось тримає у роті. Можливо, деякі собаки сприймають це як гру «тримайся трохи далі». Незалежно від мотивації собаки, він отримав те, що хотів:ви взаємодієте з ним.

Ваш улюбленець потребує відволікання

Собакам, які демонструють дуже збуджену поведінку, наприклад, гавкають або кусаються, можна запропонувати іграшку, щоб перенаправити їхню бурхливу поведінку на інше заняття. Або ви можете дати собаці іграшку, як тільки ви переступите поріг, щоб собака був зайнятий. Це хороше рішення для собак, які перезбуджуються і не можуть себе контролювати.

Але після численних повторень собака може навчитися хапати іграшку відразу, як тільки почує господаря за дверима. Замість того, щоб змушувати собаку сидіти на місці, ми можемо дати йому інший вихід для енергії. Можливо, ви ненавмисно розпочали цей ритуал, і тепер ваш улюбленець його засвоїв.