У дорослої собаки є 42 зуби, які повинні замінити молочні, приблизно до семи місяців

Собаки народжуються без зубів, але у віці 3-4 тижнів у них зʼявляються молочні зуби, а приблизно до 7 місяців – дорослі. Іноді дорослі собаки не втрачають усі молочні зуби й це може спричинити проблеми. Найчастіше в собак зберігаються ікла та різці, проте й будь-які інші молочні зуби можуть не випасти. «Зооакадемія» розповідає, на що слід звернути увагу та чи виправдане ветеринарне втручання, якщо у вашого собаки не випали молочні зуби.

У яких собак зберігаються молочні зуби

Деякі породи собак схильні до збереження молочних зубів, але це може статися з будь-якою собакою. Брахіцефали або собаки з плоскою мордою, такі як мопси та бульдоги, а також маленькі породи, такі як чихуахуа та померанський шпіц, частіше мають проблемні молочні зуби, які не хочуть випадати. Іноді великі породи також мають цю проблему, але вона набагато рідше зустрічається у собак з довгою пащею. Також може існувати генетична схильність до збереження молочних зубів, тому, якщо у батьків цуценяти збереглися молочні зуби, існує імовірність, що й у їхніх цуценят вони також збережуться.

Які проблеми можуть бути в собаки через молочні зуби, які не випали

Скупченість, зміщення, неправильний розвиток щелепи, ослаблена емаль, неправильний прикус і навіть в кінцевому підсумку пародонтоз можуть бути наслідком збережених молочних зубів. Їжа та бактерії легше застрягають між зайвими зубами, що призводить до стоматологічних захворювань та інфекцій. Також зайві зуби можуть стирати та послаблювати емаль на інших зубах, корені молочних зубів можуть інфікуватися, а іноді такі зуби можуть навіть перешкоджати нормальному росту кісток щелепи.

Чи потрібно виривати молочні зуби у собак

Якщо у вашого собаки не випали всі молочні зуби, краще якомога швидше звернутися до ветеринара та видалити їх. Багато власників собак вирішують видалитиїх під час стерилізації, оскільки ця процедура проводиться в тому ж віці, коли всі дорослі зуби з’явилися, тобто у віці 6-7 місяців.

Видалення молочних зубів вимагає анестезії, бо це болюча і делікатна процедура. Ветеринар стежить за тим, щоб видалити весь молочний зуб без пошкодження кореня дорослого зуба. Також може бути проведена рентгенографія зубів, щоб підтвердити повне видалення коренів молочних зубів, які не можна побачити під лінією ясен.