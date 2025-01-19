Регулярність проведення чистки залежить від багатьох факторів

Вухо – це складний орган, який не лише відповідає за сприйняття звуків, а й забезпечує відчуття рівноваги та розташування тіла у просторі. У багатьох власників собак чистка вух викликає багато запитань, особливо у новачків. Однак нехтувати цією процедурою не варто – вона важлива для всіх порід собак. Royal Canin розповідає, як правильно доглядати за вухами вашого улюбленця.

Чи потрібно чистити вуха собаці?

Цієї процедури потребують усі без винятку вихованці незалежно від породи. Але найбільш часто чистку слід проводити собакам з висячими вухами та з вузьким слуховим каналом.

Чистити вуха потрібно тільки за необхідністю – це називається гігієнічна чистка. Якщо між процедурами у вушній раковині збирається надто багато забруднень, краще показати вихованця ветеринарному лікарю.

Лікувальну чистку потрібно проводити тільки після консультації у лікаря та за його призначенням. Самостійно можна виконувати тільки гігієнічну чистку. Але пам'ятайте, що слуховий канал у тварин звивистий, а не прямий, як у людини. Його можна легко травмувати, якщо не дотримуватись правил проведення процедури.

Чим чистити вуха собаці?

Для чищення вух собаки не підходять засоби, які використовуються для людей. Необхідно придбати спеціальний лосьйон у зоомагазині. Якщо у собаки немає проблем зі здоров'ям, підійде звичайний засіб, а якщо є запалення або травми – з лікувальними компонентами. Обов'язково проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем, яким засобом чистити вуха собаці

Як правильно чистити вуха собаки

Забезпечте вільний доступ до вуха. Якщо навколо нього росте багато шерсті, відведіть її назад за допомогою гребінця або пальця. Закапайте необхідну кількість лосьйону всередину вушної раковини. Акуратними рухами зробіть масаж вуха у його основі. При цьому ви повинні чути звуки хлюпання (це вказує на те, що процедура виконується правильно). Потримайте вихованця деякий час нерухомо, щоб лосьйон глибоко проник у вушну раковину. Відпустіть собаку, щоб вона могла досхочу потрусити головою. Під час цього з вух виходять надлишки гігієнічного засобу та сірка. Зітріть залишки лосьйону з зовнішньої частини вушної раковини, використовуючи ватний диск або серветку.

Чим не можна чистити вуха?

Перекис водню та борна кислота. Вони мають занадто агресивні компоненти в складі, які можуть обпалити ніжну шкіру вушної раковини, пересушити її або викликати сильне подразнення. Хлоргексидин. Цей засіб варто використовувати тільки, якщо ви помітили запалення, почервоніння або надмірні виділення сірки. І за умови, якщо ветеринарний лікар призначив вашому вихованцеві цей препарат у певній концентрації.

Ватні палички також не підходять, оскільки можуть утворити щільну пробку із сірки та забруднень, ускладнюючи природне очищення.

Як часто потрібно чистити вуха?

Регулярність проведення чистки залежить від багатьох факторів: анатомічної будови вуха, харчування, щоденної активності та стану здоров'я собаки в цілому. Стандартний графік виконання процедури – один раз або двічі на тиждень. Але якщо у вашого улюбленця немає проблем з вухами, а забруднення збираються вкрай повільно, планову чистку можна проводити й два рази на місяць.

Варто пам’ятати, що чистку не можна проводити, використовуючи ватні палички. Будова вуха собаки набагато складніша, ніж у людини, вона містить вертикальний і горизонтальний канали. Під час здійснення процедури ви не зможете повністю вичистити всі забруднення, а ось створити щільну пробку з сірки та забруднень – дуже просто.