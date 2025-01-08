Температура тіла домашніх вихованців, вища, ніж у людини навіть у звичайних умовах

Підвищена температура у собак – це симптом, який може вказувати на легке нездужання або серйозні проблеми зі здоров’ям. E-zoo розповідає, як правильно виміряти температуру та надати першу допомогу улюбленцю.

Нормальні показники температури тіла у собак

Кожна порода собак унікальна, але за загальноприйнятими стандартами вважається що:

Для дрібних порід нормальна температура це 38,6-39,3 °C для цуценят і 38,5-39,0 °C для дорослих тварин. Для середніх порід – 38,3-39,1 °C і 37,5-39,0 °C відповідно. Для великих порід – 38,2-39,0 °C і 37,4-38,3°C.

У цуценят показники завжди вище. Температура тіла домашніх вихованців, вища, ніж у людини навіть у звичайних умовах. Тому, зрозуміти на дотик, що в улюбленця жар досить складно.

Ознаки підвищеної температури

Власників повинні насторожити такі симптоми:

В’ялість, відмова від їжі, тахікардія. Часте дихання, дрібне тремтіння, скрегіт зубами. Гарячі вуха, бліді ясна та язик, почервоніння шкіри. Блювота, діарея, судоми. Тварина ховається, намагається знайти місце прохолодніше.

А ось поширена ознака як сухий і теплий ніс не завжди означає підвищену температуру. Таким він може бути, наприклад, після сну. По вологому носі також не можна сказати, що тварина здорова, адже облизування носа – це дуже сильний рефлекс, який перестає працювати тільки в критичних ситуаціях.

Як виміряти температуру у собаки

Температуру тварини вимірюють ректально, як у маленьких дітей. Для цього використовують електронний термометр, який попередньо дезінфікують і змащують наконечник вазеліном. Інструкція:

Зафіксуйте собаку та заспокойте її. Обережно введіть термометр на глибину до 1,5 см у задній прохід. Після вимірювання видаліть прилад, продезінфікуйте його та заспокойте тварину ласощами.

Також зараз існують дуже зручні цифрові термометри, які досить прикласти до відкритої ділянки шкіри, наприклад, до вушної раковини, для отримання результату.

Що робити при підвищеній температурі