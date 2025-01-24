Спочатку потрібно донести собаці, що по грядках і клумбах бігати не можна

Багато власників собак, які живуть на дачній ділянці, стикаються з проблемою – вихованець починає рити ями, псувати клумби та грядки. Ukr.Media пояснює, що потрібно правильно пояснити чотирилапому другу, що копати на території біля будинку не можна.

Кінологи та фахівці щодо поведінки собак радять розділити цей процес на два етапи. Також важливо пам’ятати, що підвищення голосу та фізичні покарання не допоможуть, а лише погіршать ситуацію.

Перший етап

Спочатку потрібно донести собаці, що по грядках і клумбах бігати не можна. Для цього створюємо перешкоду біля кожної забороненої території. Наприклад, можна поставити біля клумби або грядки невеликі дощечки, покласти шланг або товсту мотузку, тобто позначити кордон. Кілька разів на день варто гуляти зі своїм улюбленцем по ділянці уздовж грядок і щоразу заохочувати вихованця, якщо він поводиться спокійно і не рветься на заборонену територію.

Також можна спробувати переступити умовну межу і поспостерігати за поведінкою чотирилапого. Якщо собака помчить слідом за вами, то потрібно сказати: «не можна». Такі прогулянки потрібно повторювати кожен день протягом тижня.

Другий етап

Наступний етап – відучити собаку копати у дворі. Фахівці радять зробити на території ділянки кілька неглибоких ямок і заховати в них надуту дитячу кульку і шматочок ковбаски або інші ласощі. Потім слід випустити собаку на прогулянку.

Більшість псів не залишаться байдужими. Вони обов'язково підуть за запахом і почнуть копати, проте звук кульки, що лопне, налякає чотирилапих. І тоді у собак пропаде бажання рити ями на ділянці, бо це буде асоціюватися з неприємними відчуттями.