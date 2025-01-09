Якщо ви піддаєтесь на випрошування вашої собаки, цим ви підкріплюєте таку поведінку

Багато власників собак часто стикаються з ситуацією, коли їхні чотирилапі друзі починають випрошувати їжу за столом або навіть красти. Хоча певні «людські» продукти підходять для собак, інші ж можуть бути шкідливими, і навіть надмірна кількість здорової їжі для собак на додаток до їхнього звичайного раціону може бути не найкращою ідеєю. PetsRadar розповідає, як правильно відучити собаку просити їжу зі столу.

«Власники ніколи не повинні піддаватися на прохання своїх собак, оскільки це сигнал, що ними можна маніпулювати, щоб отримати ласощі. Крім того, якщо піддаватися на прохання і годувати собаку людською їжею, це може призвести до того, що собака перестане дотримуватися дієти та збільшиться ймовірність розладу шлунку», – говорить експерт з дресирування Бен Рендалл.

Як навчити собаку не випрошувати їжу

1. Годуйте собаку заздалегідь або під час споживання їжі

«Якщо нагодувати собаку заздалегідь або одночасно з тим, як сім'я сідає за стіл, у неї буде менше бажання випрошувати більше їжі», – каже Рендалл.

Це також перенаправить увагу собаки на власну їжу, що дозволить їй бути зайнятою.

2. Використовуйте ласощі та іграшки

Якщо у вашого цуценяти є ласощі, які можна довго їсти або іграшки для жування, він з меншою ймовірністю буде просити їжу, оскільки буде зайнятий.

3. Просто ігноруйте

Якщо ви піддаєтесь на випрошування вашої собаки, цим ви підкріплюєте таку поведінку. Краще просто ігнорувати цуценя, якщо він випрошує їжу, уникаючи зорового контакту.

«Хоча спочатку собака буде зчиняти шум, з часом вона зрозуміє, що небажана поведінка не принесе їй ласощів», – зазначає Рендалл.

4. Встановіть правила в домі

«Встановіть правила в будинку, щоб члени сім'ї та друзі, які приходять в гості, знали, що не можна годувати собаку, навіть якщо це залишки їжі зі столу», – додає Рендалл.

Послідовні правила викличуть менше плутанини у собаки, і вона знатиме, що випрошування їжі не буде винагороджено.

5. Практикуйте команду «залишити»

Ця команда може бути використана при різних проявах небажаної поведінки, від випрошування до гавкання і стрибків, тому вона ідеально підходить для цього випадку.

«Цій команді господарі повинні привчати ще з малечку, адже вона може врятувати собаку від потенційної небезпеки, зокрема отруєння та переслідування іншими тваринами», – пояснює Рендалл.