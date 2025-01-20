Хоча бічний біг у собак може бути нормальним явищем, іноді він може також вказувати на проблеми зі здоров’ям

Іноді собаки можуть бігати боком з різних причин. Але така поведінка викликає багато питань у власників, які не розуміють, чому так відбувається. Ukr.Media розповідає, чому собака ходить боком та коли варто непокоїтися.

Однією з причин може бути фізіологічна особливість анатомії та будови їх задніх кінцівок. Деякі породи собак мають ширшу задню частину тіла, що може впливати на їхній спосіб руху.

Можливо, бічний біг у собак також пов'язаний з їхньою спробою посилити стійкість та баланс при високих швидкостях. Бігаючи боком, вони можуть краще контролювати свій центр ваги та зберігати рівновагу, особливо на поворотах.

Також цей тип бігу може бути пов’язаний із підвищеною активністю собаки. Деякі собаки можуть занадто збуджуватися під час ігор або фізичної активності, і бігання боком може бути виразом їхнього ентузіазму та енергії.

Хоча бічний біг у собак може бути нормальним явищем, іноді він може також вказувати на проблеми зі здоров’ям. Якщо ви помітили, що ваш собака постійно біжить або стрибає боком, варто звернутись до ветеринара.