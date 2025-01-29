Якщо ви будете гладити собаку щоразу, коли вона буде підштовхувати вас носом, вона швидко зрозуміє, що цей спосіб ефективний для привернення уваги

Підштовхування носом – один зі способів, яким собаки намагаються донести якесь повідомлення. Оскільки вони не можуть спілкуватися з людьми так, як з іншими собаками, то використовують цей жест, щоб привернути вашу увагу. Ukr.Media розповідає, що може означати цей жест.

Якщо ви будете гладити собаку щоразу, коли вона буде підштовхувати вас носом, вона швидко зрозуміє, що цей спосіб ефективний для привернення уваги. Однак подібну поведінку собаки засвоюють ще в щенячому віці у своїх матерів.

Матері тикаються в щенят носом, коли годують їх. Також таку поведінку демонструють й інші тварини, і вважається, що вона виникла як спосіб привернути увагу матері, коли дитинча голодне або потребує втіхи. Це може бути й способом направляти: пастуші породи, наприклад, часто використовують підштовхування, щоб показати вам, куди вони хочуть, щоб ви йшли.

Щоб зрозуміти, що саме хоче ваш улюбленець, зверніть увагу на його мову тіла та контекст ситуації. Наприклад, якщо собака виляє хвостом, це зазвичай означає, що йому весело, і він готовий до гри. Ось кілька причин, чому собака може підштовхувати вас носом: