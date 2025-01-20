Якщо ви помітили, що ваш улюбленець з'їв листя або квіти однієї з цих рослин, негайно зверніться до ветеринара

Якщо у вас є собака, важливо дбати не лише про її харчування та прогулянки, а й про безпечне середовище в оселі. Деякі кімнатні рослини можуть становити серйозну загрозу для тварин, спричиняючи сильні отруєння або навіть критичні стани. Ukr.Media розповідає про три найнебезпечніші види, які варто тримати якомога далі від своїх улюбленців.

Дифенбахія

Ця популярна декоративна рослина містить кристали оксалату кальцію, які можуть викликати сильне подразнення слизових оболонок та горла, набряк язика і навіть утруднене дихання. Навіть невеликого контакту з рослиною достатньо, щоб викликати серйозні проблеми зі здоров'ям у собаки.

Монстера

Монстера, відома своїм великим листям, також може стати причиною важкого отруєння у собак. ЇЇ сік містить речовини, що викликають у собак блювоту, слинотечу, діарею та болі в животі. У більш серйозних випадках можливі проблеми з диханням та серцем.

Філодендрон

Цей представник сімейства ароїдних також належить до списку небезпечних для собак рослин. Всі частини філодендрона містять отруйні речовини, що викликають подразнення порожнини рота, набряк язика, слинотечу та блювання. При попаданні отрути в організм у великих кількостях можливе пошкодження нирок та печінки.

Що робити, якщо собака отруївся?

Якщо ви помітили, що ваш улюбленець з'їв листя або квіти однієї з цих рослин, негайно зверніться до ветеринара. Симптоми можуть проявитися через кілька хвилин або годин після контакту з рослиною, тому важливо діяти швидко. Поки ви чекаєте на ветеринара, постарайтеся промити ротову порожнину вихованця чистою водою й уважно спостерігайте за його станом.