Сирими яйцями рекомендується годувати собаку не частіше одного разу на тиждень

Власники собак часом замислюються, чи можна включати яйця в раціон своїх вихованців і в якому вигляді їх краще подавати. За словами експертів, яйця є цінним джерелом білка, вітамінів та мікроелементів, що позитивно впливають на здоров'я собаки. Ukr.Media розповідає про те, як правильно їх готувати та як часто можна давати.

Сире яйце для собаки: користь чи ризик?

Сирими яйцями рекомендується годувати собаку не частіше одного разу на тиждень. Наразі не існує суворих протипоказань, які б забороняли власникам давати собаці сире яйце. Але потрібно обдумати, чи потрібно взагалі включати такий інгредієнт в раціон вихованця.

Серед кінологів існує думка, що годування сирим яйцем позитивно впливає на якість шерсті собаки, проте це не так.

У складі сирого яйця міститься авідин – речовина, що розщеплює вітамін Н (біотин), що може погіршити якість шерсті вашого вихованця: шерсть стане ламкою, почне випадати, а в деяких випадках може з'явитися лупа.

Також слід звернути увагу, що споживання собакою сирих яєць несе ризик отруєння сальмонелою.

Чи можна давати собаці варене яйце?

Найкраще для собаки підійде варене яйце. Собаки можуть їсти як круто зварені яйця, так і некруті яйця. Ба більше, цей продукт повинен входити в раціон кожного вихованця, оскільки в ньому міститься безліч цінних поживних речовин.

Це відмінне джерело білка з високим ступенем засвоюваності, він містить амінокислоти і вітаміни A, B, D, С і E. Крім того, яйце забезпечує надходження в організм таких речовин, як: біотин, фосфор, мідь, ніацин, сірка, залізо і ненасичені жирні кислоти.

Білок курячого яйця має найвищу біологічну цінність для собак. З точки зору складу і частки екзогенних амінокислот, що містяться в ньому, він вважається зразком харчової цінності. Також він легко засвоюється старими тваринами, які страждають від виснаження м'язів. Він містить амінокислоти, які є будівельними блоками білків, лізоциму та цистатину, і має антибактеріальні властивості.

Яєчний жовток є багатим джерелом імуноглобуліну, холіну та фосвітину, які відіграють ключову роль в емульгуванні та диспергуванні холестерину в організмі. Це оптимальне і смачне доповнення до щоденного раціону собаки, позитивно впливає як на загальний стан організму тварини, так і на стан шкіри.

Рекомендується додавати яєчний жовток в раціон собак, тому що він забезпечує їх одними з найбільш легкозасвоюваними в природі біонутрієнтами. Жовток містить ненасичені жирні кислоти, холін і лецитин, ксантофіли, вітаміни й фосфоліпіди, які доброчинно впливають на підшлункову залозу і печінку вихованця.

Яєчний жовток також корисний в раціоні літніх собак, і тих, які йдуть на поправку після хвороби, оскільки він грає важливу роль в збереженні зору і роботі мозку у літніх тварин.

Чи може цуценя з'їсти яйце?

Яйце – цінна їжа для організму цуценяти. Однак не рекомендується давати цуценяті більше одного жовтка на тиждень, а для безпеки його слід подавати у вареному вигляді. Варений жовток можна включити в раціон цуценяти після відлучення від грудей.

Як часто собака може їсти яйця?

Немає однозначної відповіді на питання, скільки яєць може з'їсти собака і як часто. Все залежить від розмірів, віку і способу життя вихованця. Точну дозу може визначити лише ветеринар, який має справу з дієтологом.

Собакам, які ще ростуть, рекомендується включати в раціон куряче яйце не рідше одного разу на тиждень. Це обумовлено підвищеною потребою організму собаки у високоякісному білку.

Дорослим собакам варто давати яєчні жовтки кілька разів на тиждень.

Варто пам’ятати, що у деяких собак може бути алергія на яєчний білок, і його слід виключити з раціону, якщо спостерігаються побічні реакції.