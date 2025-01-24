Перші симптоми отруєння можуть проявитись через 2-12 годин після того, як собака наїлася шоколаду

Турботливі власники завжди намагаються забезпечити своїм собакам збалансований раціон, до якого зазвичай входять вологі корми, м’ясо, овочі та сухий корм. Проте іноді господарі не можуть встояти перед жалібним поглядом улюбленця й діляться з ним їжею, яка може бути небезпечною – наприклад, шоколадом. BestPet розповідає, чому шоколад небезпечний для собак.

Чому шоколад шкідливий?

Окрім жиру та цукру, які провокують панкреатит у собак, шоколад також містить теобромін. Ця речовина особливо небезпечна для тварин, оскільки є отруйною. У людей теобромін легко засвоюється організмом, а у собак цей процес відбувається значно повільніше, що призводить до накопичення речовини в організмі до небезпечних рівнів. Теобромін провокує гостре отруєння, впливаючи на шлунково-кишковий тракт, нервову систему та серце.

Симптоми отруєння

Перші симптоми отруєння можуть проявитись через 2-12 годин після того, як собака наїлася шоколаду. Швидкість їх появи залежить від породи (особливо, якщо це йоркширський тер'єр), розміру собаки, стану її метаболізму та кількості з'їденого, а також від того, скільки води вона випила цього дня.

Отруєння теоброміном зазвичай починається з різкої гіперактивності, підвищеного слиновиділення та сильної спраги. Одночасно з цим можуть проявлятися такі симптоми, як діарея, підвищення температури тіла, прискорене серцебиття і дихання.

Найнебезпечнішим є темний і гіркий шоколад, оскільки він містить високу концентрацію теоброміну. Білий шоколад містить мінімальну кількість метилксантинів (близько 1 мг/кг), тоді як у какао-порошку їх найбільше – до 800 мг/кг. У 100 г молочного шоколаду міститься від 150 до 220 мг.

Висока концентрація теоброміну в темному шоколаді означає, що навіть невеликої кількості достатньо, щоб викликати отруєння у домашнього улюбленця. Наприклад, 25 грамів можуть спричинити інтоксикацію у собаки вагою 20 кг.

Невеликий обсяг з'їденого шоколаду призведе лише до розладу травлення, викликаючи блювоту або пронос. Проте при вживанні більшої кількості наслідки можуть бути значно серйознішими. У високих дозах теобромін викликає м'язові судоми, прискорене серцебиття і навіть внутрішні кровотечі.

Собака може померти через 6–36 годин після поїдання шоколаду внаслідок розвитку серцевої недостатності.

Перша допомога та лікування

Якщо ви помітили ознаки отруєння, слід негайно звернутися до ветеринара. До цього можна спробувати надати собаці першу допомогу:

Викликати блювоту за допомогою розчину соди або солі з водою у пропорції 1:1. Дати абсорбент – активоване вугілля або полісорб відповідно до дозування.

Пам’ятайте, що якщо отруєння шоколадом у собаки виявлено на пізній стадії, самостійні заходи вже не допоможуть. Антидоту для теоброміну не існує, тому лікування буде проходити за стандартними методами, як при звичайному отруєнні.