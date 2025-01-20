Яблука – чудове джерело вітамінів, вони необхідні для отримання організмом клітковини

Власникам чотирилапих друзів потрібно пам’ятати, які фрукти та ягоди корисні для собак, а які можуть викликати алергію, проблеми з травленням і навіть сильне отруєння. Little Friend розповідає, які фрукти та ягоди можна давати собаці.

Які ж фрукти можна давати собаці?

Яблука

Яблука – чудове джерело вітамінів, вони необхідні для отримання організмом клітковини. Вони мають мало протеїну і жирів, що робить їх відмінною добавкою для дорослих собак. Тільки переконайтеся, що ви видалили насіння і ядро яблук.

Банани

У помірних кількостях банани – відмінне низькокалорійне частування для собак. Вони містять велику кількість калію, вітамінів, біотину, клітковини та міді. У них низький рівень холестерину і натрію, але через їхній високий вміст цукру, банани слід давати як ласощі.

Груша

Ці плоди багаті клітковиною і міддю, містять вітаміни С і К. Але краще віддавати перевагу твердим сортам.

Манго

Це джерело вітамінів А, В6, С і Е, а також калію. Перед тим, як давати цей фрукт улюбленцю, його слід очистити від шкірки та видалити кісточку.

Диня

Так, диня також підходить для собак. Диня наповнена поживними речовинами, низьким вмістом калорій і є чудовим джерелом води та клітковини. Однак, диня має високий рівень цукру, тому її слід давати в помірних кількостях, особливо для собак з надмірною вагою або діабетом.

Кавун

Він багатий на вітаміни А, В, і С, магній і калій. Оскільки кавун на 90% складається з води, він відмінно запобігає зневодненню. Але якщо ви хочете пригостити свого улюбленця кавуном, то виберіть з нього кісточки.

Морква

Морква – чудова низькокалорійна закуска з високим вмістом клітковини та бета-каротину, яка виробляє вітамін А. Плюс, хрускіт при поїданні моркви подобається собакам і відмінно підходить для зубів.

Полуниця

Полуниця сповнена клітковини та вітаміну С. Поряд з цим вона також містить фермент, який може допомогти вибілювати зуби вашого собаки, коли він або вона їх їсть.

Малина

Малина містить антиоксиданти, які чудово підходять для собак. У неї низький рівень цукру і калорій, але з високим вмістом клітковини, марганцю і вітаміну С. Малина особливо хороша для більш дорослих собак, тому що у неї є протизапальні властивості, які дають змогу вгамувати біль і тиск у суглобах. Проте, малина містить невелику кількість токсину ксиліт, тому обмежте свого собаку менш ніж чашкою малини за один раз.