Якщо не мити собачий посуд, це може призвести до розвитку бактерій

Багато власників собак не замилюються над тим, наскільки важливо регулярно мити миски для їжі та води своїх улюбленців. Часто ми просто додаємо порцію корму в ту саму миску або підливаємо воду, не помивши її. Такий підхід може мати неприємні та навіть небезпечні наслідки. American Kennel Club розповідає, як часто слід мити миску свого собаки та чому це потрібно робити регулярно.

Коли та як мити?

Миску для корму слід мити після кожного годування, особливо якщо використовуєте вологий корм. Миску для води потрібно мити щодня, навіть якщо вода виглядає чистою.

Найкраще мити миски гарячою мильною водою або в посудомийній машині, використовуючи високу температуру, щоб знищити бактерії.

Що буде, якщо ігнорувати гігієну?

Якщо не мити собачий посуд, це може призвести до розвитку бактерій, зокрема сальмонели та кишкової палички. А залишки їжі приваблюватимуть комах та інших шкідників, які можуть почати розмножуватися та рости, створюючи неприємний запах та призводячи до харчового отруєння.

Як обрати безпечну миску?

Ветеринари радять обирати миски з нержавіючої сталі – вони не накопичують запахи та бактерії й легко миються.

Також ви можете використовувати керамічні миски, як альтернативу. Однак такі миски не можна мити в посудомийній машині, оскільки дуже легко можуть пошкодитись.