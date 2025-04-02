Поганий запах з рота не завжди свідчить про проблеми зі здоров’ям

Як і люди, собаки можуть страждати від проблем із зубами. А неприємний запах з рота може бути раннім сигналом про можливі захворювання. Purina розповідає, через що у собаки може з’явитись неприємний запах з рота.

Найпоширенішими причинами такого симптому є гінгівіт і пародонтоз. Однак варто пам’ятати, що поганий запах з рота не завжди свідчить про проблеми зі здоров’ям. Іноді ваша собака може мати тимчасовий неприємний запах через щось, що вони з’їли. Але якщо запах не зникає, варто провести огляд зубів та звернути увагу на інші симптоми.

Гінгівіт у собак

Гінгівіт – це запалення ясен, яке виникає як у собак, так і у людей при появі зубного нальоту, що накопичується на зубах. Він часто може бути причиною неприємного запаху та супроводжуватися іншими симптомами, такими як почервоніння, набряк і навіть кровотеча ясен.

Це досить поширене захворювання – понад 80% домашніх тварин старше трьох років стикаються з подібною проблемою. Мініатюрні породи (наприклад, чихуахуа) мають більшу схильність то такого захворювання.

Гінгівіт можна вилікувати за допомогою належної гігієни ротової порожнини, наприклад, чищення зубів та використання жувальних паличок для собак. Але якщо його не лікувати, гінгівіт може прогресувати, у результаті чого проявляється пародонтоз.

Пародонтоз у собак

Захворювання пародонту – це група стоматологічних проблем, які впливають на тканини, що підтримують зуби вашого улюбленця, такі як ясна та щелепні кістки.

Під час першої фази виникнення захворювання в невидимих кишенях між зубами та яснами збираються бактерії. Накопичення зубного нальоту спричиняє гінгівіт і далі хвороба вражає навколишні тканини.

А кінцевою стадією захворювання є втрата кісткової тканини та видалення зубів. Це може навіть перерости в інші проблеми, які впливають на весь організм, включаючи серце, печінку та нирку вашого собаки.

Причиною виникнення пародонтозу можуть бути різні фактори, включаючи особливості породи. Головне підтримувати зуби вашого улюбленця в чистоті, а також регулярно відвідувати ветеринара.