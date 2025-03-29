Ознаками мікробного дисбалансу у собак є проблеми з травленням, такі як діарея або метеоризм

Корисні бактерії в кишківнику собаки відіграють ключову роль у підтримці здоров’я – вони поглинають і виробляють поживні речовини, а також запобігають хворобам, підтримуючи імунну систему. Однак стрес, зміна дієти чи антибіотики можуть порушити цей важливий мікробний баланс і призвести до проблем зі здоров’ям. У таких випадках на допомогу приходять пробіотики для собак. Purina розповідає, навіщо потрібні пробіотики та коли їх варто давати собаці.

Що таке пробіотики для собак?

У кишківнику улюбленця живуть мільярди «хороших» мікробів, які виконують важливі функції у перетравленні їжі, виробленні вітамінів та підтримці імунної системи. Але іноді баланс мікробів порушується, і шкідливі бактерії розмножуються через ці корисні мікроорганізми.Пробіотики для собак – це живі мікроорганізми, які можуть відновити здоровий баланс мікрофлори кишківника.

Коли давати собаці пробіотики?

Ознаками мікробного дисбалансу у собак є проблеми з травленням, такі як діарея або метеоризм. Такий стан може бути спричинений багатьма різними факторами:

Раптові зміни в раціоні. Тривога, пов'язана з розлукою. Тривалий прийом антибіотиків. Стрес, наприклад, переїзд до нового будинку.

Однак важливо проконсультуватися з ветеринаром, перш ніж додавати пробіотики у раціон.

Які бувають пробіотики для собак?

Існують різні форми пробіотиків для собак

таблетки;

жувальні пастилки;

харчовий спрей;

порошок.

Важливо дотримуватися інструкцій до продукту, а також рекомендацій ветеринара щодо кількості та частоти введення пробіотиків вашому улюбленцю.

Чи можна давати пробіотики цуценятам?

Так, іноді ветеринари рекомендують цуценятам приймати спеціально розроблені пробіотики для цуценят. Пробіотики можуть бути неймовірно корисними для цуценят.

Основні переваги пробіотиків

Пробіотики можуть мати вплив та зміцнити загальний стан здоров’я, залежно від імунної системи та конкретних потреб вашого собаки. Деякі з потенційних переваг: