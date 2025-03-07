Потягування зазвичай сприймається як дружня та розслаблена поведінка

Собаки мають безліч способів виражати свою любов – вони можуть виляти хвостом, лизати вас або приносити улюблену іграшку. PetMD розповідає, що означає, коли ваш пес зустрічає вас біля дверей і глибоко потягується, витягуючи передні лапи вперед.

Чому собаки потягуються, коли вітають господаря?

Якщо ваш пес при зустрічі витягує передні лапи вперед і підіймає задню частину тіла, це може пояснюватися кількома причинами:

Деякі собаки можуть потягнутися, вітаючи вас, якщо вони лежали до того, як ви увійшли у двері. Собакам потрібно було потягнутися, щоб розслабити напружені м'язи, коли вони наближаються до вас. Зазвичай собаки потягуються, коли вони розслаблені. Можливо, ваш собака очікує, що тепер, коли ви вдома, він буде більш активним.

Іноді власники навіть несвідомо дають сигнал на потягування. Наприклад, якщо ваш звичайний ритуал повернення додому – нахилятися до собаки коли він встає, щоб потягнутись, то згодом собака може пов’язати цей рух із потягуванням.

Інші причини, чому собака потягується

Потягування зазвичай сприймається як дружня та розслаблена поведінка, проте собаки можуть потягуватися з інших причин, залежно від того, як вони себе почувають і в якій ситуації перебувають.

Собаки можуть тягнутися, щоб показати незнайомцю, що вони не становлять загрози та шукають спілкування.

Також, якщо собаці погано, він може витягувати кінцівки, які викликають дискомфорт. Собака з болем у животі може потягнутися, щоб спробувати зменшити тиск на живіт.

Деякі собаки потягуються після пробудження, щоб розслабити м'язи.

Іноді собаки можуть потягуватись у відповідь на дискомфортні ситуації, в яких не знають, що робити.

Майте на увазі, що собаки потягуються з багатьох причин, тому не засмучуйтесь, якщо ваш собака не потягнеться, щоб привітатись, коли ви повертаєтесь додому.