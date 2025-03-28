Вашому улюбленцю потрібна регулярна обробка протягом усього року, оскільки деякі паразити активні навіть восени та взимку

Блохи та кліщі можуть стати серйозною проблемою для вашого собаки, викликаючи свербіж, алергічні реакції та навіть небезпечні хвороби. Zootovary розповідають, як правильно підібрати засоби для обробки та як їх застосовувати.

Які засоби використовувати?

Для боротьби з паразитами існує кілька видів засобів:

Краплі на холку. Спрей для захисту. Нашийний. Таблетки.

Коли і як обробляти собаку?

Вашому улюбленцю потрібна регулярна обробка протягом усього року, оскільки деякі паразити активні навіть восени та взимку. Ви можете витримувати більший період між обробками в зимовий період – не 30 днів, а 37-40, залежно від погодних умов.

Також, варто розуміти, що на відміну від кліщів, у бліх немає конкретного сезону активності. Тому обробляти собаку від бліх потрібно регулярно, за інструкцією та не пропускаючи інтервали між обробками, незалежно від пори року та умов утримання.

Найбільша ймовірність підхопити бліх існує влітку. У цей час вони найчастіше виходять із кокона та активно паразитують на тілі тварин. Загалом побоюватися варто теплої пори року з весни до осені, коли паразитів можна підхопити на вулиці, де вони ховаються в піску, траві та асфальтних щілинах. Однак у зимовий час загроза від бліх підстерігає чотирилапих друзів у під'їздах. Тому розслаблятися не варто, а краще подумати над тим, чим обробити собаку від бліх та кліщів, щоб максимально його захистити.

Як правильно обробити собаку від кліщів та бліх?

Щоб захистити свого улюбленця від небезпечних паразитів, вам необхідно дотримуватися певних правил під час обробки.

Як капати краплі від бліх та кліщів собакам:

Перед покупкою препарату обов’язково зважте свого домашнього улюбленця. Це потрібно для того, щоб ви закапали потрібну кількість засобу, який забезпечить повний захист. Також надлишок речовини може негативно вплинути на самопочуття та здоров'я собаки. Перед початком обробки уважно прочитайте інструкцію до засобу. Не купайте свого улюбленця за кілька днів до обробки та після неї. Надягніть на руки гумові рукавички, щоб краплі речовини не потрапили вам на шкіру. На загривку (між лопатками) за допомогою гребеня розсуньте шерсть, щоб було видно шкіру. На цій ділянці рівномірно по краплі розподіліть препарат, щоб він увібрався в шкіру, а не стікав по шерсті. Уникайте тих місць, до яких може дотягнутися улюбленець, щоб вилизати шерсть.

Існує ще один варіант, як обробити собаку від бліх та кліщів – просто дати таблетку від зовнішніх паразитів. Це відмінний варіант у тому випадку, якщо у тварини яскраво виражена алергічна реакція на покривах шкіри після нанесення препарату у вигляді крапель. До того ж такий метод обробки виключає необхідність тимчасового обмеження контакту з улюбленцем. І останній аргумент – немає жодних обмежень щодо проведення водних процедур. Чотириногого друга можна купати, коли хочеться і грати з ним, не боячись доторкнутися до обробленого місця.