Цуценята та молоді собаки зазвичай ганяються за власним хвостом заради забави.

Господарі часто можуть побачити, як їх улюбленець ганяється за своїм хвостом. Така поведінка має декілька причин, про які розповідає Live Science.

Цуценята та молоді собаки зазвичай ганяються за власним хвостом заради забави. Молоді собаки не завжди усвідомлюють, що їхні хвости насправді є частиною їхнього власного тіла.

Ще одна поширена причина – нудьга. Якщо собака залишається надовго на самоті, не отримує фізичної та розумової активності, вона може вигадувати собі «розваги», зокрема ганятися за хвостом. У цьому випадку допоможуть прогулянки та гра в «принеси».

Собаки також можуть робити це, щоб привернути до себе увагу. А якщо власник заохочує таку поведінку, сміючись або кажучи «хороший хлопчик» або «хороша дівчинка», тварина може почати повторювати таку поведінку знову і знову. Щоб приборкати гру з хвостом, ігноруйте таку поведінку, водночас приділяючи собаці достатню кількість уваги.

Однак іноді така поведінка може сигналізувати про фізичні проблеми – зокрема свербіж, алергії, паразитів або травми. У таких випадках потрібно обов'язково звернутися до ветеринара.