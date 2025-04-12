Собаки мають сильну інтуїцію, тому можуть розуміти де добра людина, а де зла

Собаки є вірними компаньйонами людей впродовж тисячоліть, демонструючи широкий спектр емоцій. Дослідження показують, що собаки здатні відчувати емоції на ще глибшому рівні, ніж вважалось раніше. Your Tango розповідає, як зрозуміти, що ваш пес емпат.

Ось чотири поведінкові ознаки, які свідчать про те, що ваш пес є емпатом:​

Його тягне до добрих людей.

Собаки мають сильну інтуїцію, тому можуть розуміти де добра людина, а де зла.

Собаки – це захисники. Коли вони відчувають небезпеку, то сповіщають про неї своїх господарів. Коли їм здається, що щось не так, вони реагують відповідним чином – гавкають, гарчать або підіймають шерсть на шиї як внутрішню систему сигналізації.

Той факт, що вони настільки емоційно налаштовані, також означає, що вони знають, коли у когось добре серце і щедра душа. Цілком ймовірно, що їх природно тягне до таких людей, вони підходять до них, коли ті заходять у нове місце.

Вони нахиляють голову, коли ви розмовляєте.

Ще одна ознака того, що ваш собака дійсно розуміє вас – це те, що він нахиляє голову набік, коли ви з ним розмовляєте. Цим рухом улюбленець показує, що слухає вас і зацікавлений у тому, що ви говорите.

Вони віддзеркалюють емоції.

Дослідження 2016 року, опубліковане в журналі Biology Letters, виявило, що собаки можуть емоційно спілкуватися з людьми та іншими собаками.

Вчені представили групу з 17 собак з людськими або собачими обличчями, які демонстрували різні емоції: Щасливі та грайливі або злі та агресивні. Вони також відтворювали певні звуки, що супроводжували зображення, фіксуючи позитивний чи негативний тон. Результати показали, що собаки можуть розрізняти позитивні та негативні емоції у людей та цуценят.

Тому якщо ви помічали, що ваш улюбленець радіє разом з вами або втішає вас, коли вам сумно – це не вигадка вашої фантазії. Собака дійсно може зрозуміти, що ми відчуваємо.

Вони реагують, коли хтось плаче.

Спільне німецьке та угорське дослідження вивчало, як собаки реагують на зовнішні прояви стресу з боку людини.

Дослідники відзначили, що собаки демонструють соціально-когнітивні здібності, унікальні для їхнього виду, що дозволяє їм слідувати за людськими сигналами, наприклад, показувати та з тугою дивитися на своїх господарів, коли вони не можуть дотягнутися до улюбленої іграшки.

У дослідженні спостерігали за собаками, коли вони слухали звук плачу немовляти, і результати довели, наскільки тісно вони пов'язані з нашими емоціями. Коли собаки чули плач, у них підвищувався рівень кортизолу, що свідчило про те, що вони відчували стрес. Ці дані свідчать про те, що вони розуміють, коли змінюється емоційний стан людини.