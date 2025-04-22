Собаки з короткою та гладкою шерстю, які не мають проблем зі шкірою, не потребують частого купання – приблизно раз на 2-3 місяці

Визначити оптимальну частоту купання собаки – справа не з легких. Універсального правила не існує, адже всі собаки різні. Ukr.Media розповідає, як обрати правильно частоту купання для вашого улюбленця.

Основні чинники, які впливають на частоту купання

Стан шерсті та шкіри

Собаки з короткою та гладкою шерстю, які не мають проблем зі шкірою, не потребують частого купання – приблизно раз на 2-3 місяці. Проте у деяких випадках краще купати собаку частіше.

Рівень активності

Якщо собака активний та проводить багато часу на вулиці, його слід частіше купати, особливо якщо він регулярно плаває в водоймах або любить бавитися в бруді. Навіть менш брудні спортивні собаки можуть потребувати частого купання для усунення запаху.

Тип шерсті

На думку кінологів, довгошерсті та кучеряві собаки, як правило, потребують більш частого миття і розчісування, щоб уникнути сплутування шерсті. Також рекомендують купати таких собак не рідше одного разу на 4-6 тижнів, а в проміжках регулярно розчісувати шерсть. Якщо ваш собака належить до короткошерстих порід, і у нього немає проблем зі здоров'ям, часте купання не потрібне.

У безшерстих собак шкіра не захищена шерстю, тому їх слід купати раз на тиждень.

Проблеми зі шкірою або алергії

Деякі собаки, які страждають на алергію або шкірні захворювання, можуть потребувати регулярного купання з лікувальним шампунем. У цьому випадку частота купання залежить від рекомендацій ветеринара Якщо після миття собака відчуває свербіж, його слід регулярно купати з шампунем з колоїдною вівсянкою.

Тварини, які погано реагують на пероральні або топічні засоби від паразитів, можуть потребувати регулярного купання для боротьби з блохами та кліщами.

Собаки, які страждають на алергії чи мають шкірні хвороби, можуть потребувати спеціального лікувального купання. У такому разі частоту миття повинен визначити ветеринар. Також, улюбленці, які погано переносять інші засоби захисту від паразитів, можуть потребувати купання як частини боротьби з блохами й кліщами.