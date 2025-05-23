Проте на початку багато цуценят плачуть, коли їх залишають у клітці, особливо вночі

Цуценята потребують постійного нагляду та уваги, тому залишати їх самих удома надовго небажано. Але ж якщо вам потрібно ненадовго піти, клітка може стати для цуценяти безпечною територією – місцем, де улюбленець буде почуватися захищеним. Проте важливо правильно привчити цуценя до клітки, адже на початку улюбленець може скиглити. PetMD розповідає, як допомогти малюку звикнути до перебування в клітці.

Не реагуйте на кожен писк

Коли ви залишаєте цуценя в клітці та йдете, ви не повинні реагувати на його скиглення. Іноді цуценя просто намагається зв’язатися з вами, щоб переконатися, що ви поруч. Якщо ви не реагуєте відразу, а цуценя заспокоюється протягом декількох хвилин, вам не потрібно повертатися в кімнату.

Але якщо плач цуценяти триває довше, ніж дві хвилини, ви можете коротко словесно відреагувати на його крик. Цей крок можна повторити два-три рази.

Заспокойте цуценя

Якщо крики продовжуються і збільшуються в частоті та тривалості, поверніться в кімнату. Багато власників домашніх тварин побоюються, що їхня поява може посилити плач, але важливо заспокоїти цуценя, якщо воно страждає. Травматичні та стресові події, пережиті на ранньому етапі життя цуценяти, можуть негативно вплинути на його здатність справлятися зі стресом надалі.

Власники домашніх тварин, які проти того, щоб заходити в кімнату, коли цуценя плаче, можуть дочекатися короткої перерви між плачем, перш ніж увійти. Ви також можете створити новий звук, наприклад, легкий стукіт по стіні, щоб тимчасово звернути увагу цуценяти на це та перервати його плач перед тим, як увійти в кімнату.

Скоротіть час перебування цуценяти наодинці

Якщо цуценя все ще не припиняє плакати в клітці, це означає, що вам потрібно поступово працювати над тим, щоб залишати цуценя наодинці.

Привчання до клітки повинно відбуватися повільно і в тому темпі, в якому цуценя почувається комфортно. Можливо, ви залишаєте цуценя наодинці на довгий час, до якого воно ще не готове.

Зробіть клітку позитивним місцем

Переконайтеся, що цуценя має позитивний досвід перебування в клітці. Поставте клітку в кімнаті, де сім'я проводить більшу частину часу. В ідеалі, поставте одну клітку, в якій цуценя може проводити час вдень, а іншу, в якій воно буде спати вночі – у вашій спальні.

Зробіть клітку затишним місцем для цуценяти. У клітці має бути зручна лежанка та іграшки, що відповідають віку цуценяти.

Забезпечте достатню кількість перерв на туалет

Цуценята часто плачуть, коли їм потрібно сходити в туалет. Вони можуть терпіти лише короткий проміжок часу, тому батьки повинні забезпечити достатню кількість перерв на туалет.

Виводьте цуценя на вулицю частіше, якщо він не може довго терпіти, а також поступово збільшуйте час між виходами на вулицю.

Дайте цуценяті достатньо фізичних навантажень

Іноді, втомлюючи цуценя, можна допомогти йому швидше заснути в умовах обмеженого простору. Проте щоб по-справжньому втомити цуценя, потрібна досить тривала гра. Спробуйте пограти з улюбленцем в перетягування каната, дозвольте цуценяті побігати за палицею, щоб втомити його.