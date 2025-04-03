Весь процес може зайняти певний час, тому ви повинні бути терплячими

Навчання собаки плаванню можу бути корисним досвідом для вашого улюбленця. Проте не всі собаки мають природну здатність триматися на поверхні води. Purina розповідає, як навчити собаку плавати та зробити цей процес безпечним.

Як навчити собаку плавати

Спочатку обережно заведіть собаку у воду. Не потрібно заводити надто глибоко – переконайтеся, що намочені лише лапи та частина ніг. Дозвольте йому звикнути до відчуттів та похлюпатися. Варто повторити цей процес декілька раз. Коли собака буде почуватись впевнено, спробуйте завести його глибше. Не переставайте підтримувати свого улюбленця. З часом, коли собака опиниться повністю у воді, ви повинні підтримувати його за живіт. Він повинен почати працювати як передніми, так і задніми лапами. Не поспішайте з процесом, адже це може лише погіршити ситуацію. Якщо собака виглядає наляканим або тривожним, варто зупинитись та повернутись на берег. Також не забудьте дати йому смаколики та похвалити. Повертатись у воду варто лише тоді, коли він заспокоїться і почуватиметься комфортно.

Весь процес може зайняти певний час, тому ви повинні бути терплячими. Пам’ятайте, що ваша мета – показати собаці, що плавання - це весела та приємна активність.

Також ви повинні подбати про безпеку свого улюбленця. Ніколи не заходьте у воду настільки далеко, щоб ваші ноги не торкались дна. Ваш собака може спробувати використати вас як опору під час навчання, і якщо ви плаватимете у глибокій воді, це може затягнути вас під воду.

Для додаткової безпеки можна використовувати рятувальний жилет. Переконайтеся, що він добре підходить вашому собаці, та одягніть його на тварину перед входом у воду. Таким чином, собаці не доведеться докладати всіх зусиль, щоб триматися на плаву.