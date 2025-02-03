Залежно від того, якого улюбленця ви хочете завести вдома, слід вибрати вид тераріуму, що відповідає його природному середовищу

Тераріум – це не просто ємність для утримання екзотичних тварин, а ціла екосистема, яка повинна відповідати їхнім природним умовам. Master Zoo розповідає, що для того щоб створити затишне та безпечне середовище для вихованця, варто врахувати кілька ключових аспектів.

Види тераріумів

Залежно від того, якого улюбленця ви хочете завести вдома, слід вибрати вид тераріуму, що відповідає його природному середовищу. За цією ознакою тераріуми поділяються на:

пустельні;

степові (теплого чи помірного клімату);

тераріуми тропічного лісу;

акватераріуми;

палюдаріум;

інші.

Пустельний тераріум знадобиться для сцинка, бородатої агами, деяких видів змій. Степовий тераріум – ідеальне житло для сухопутних черепах, змій, еублефарів та інших ящірок. Тропічні тераріуми імітують джунглі та ідеально підходять для вихованців, які в природних умовах мешкають у теплих та вологих лісах: хамелеони, пітони, удави, ігуани, деревні жаби, павуки птахоїди, імператорські скорпіони та ін.

Акватераріуми призначені для земноводних і плазунів, які мешкають у водоймах або на їхніх берегах і полюють у воді. Акватерраріум потрібний для аксолотля, шпорцевої жаби, червоновухої черепахи, тріонікса китайського, мускусної черепахи, свинорилої черепахи, крабів та ін. Назва «палюдаріум» походить від латинського слова palus – болото. Від акватераріуму палюдаріум відрізняється великою кількістю водних і вологолюбних рослин і наявністю значної кількості «суші», де мешкають плазуни або земноводні, природним середовищем проживання яких є болото.

Форми та розміри тераріумів

Важливо визначити розмір тераріуму, який підійде для вашого улюбленця. Розмір та фарма залежить від виду тварини та їх потреб. Важливо, щоб вихованець мав достатньо місця для руху, а також куточки для відпочинку та укриття.

Обладнання для тераріуму

Обирайте все обладнання для тераріуму з урахуванням виду та особливостей вихованця, а також клімату його ареалу проживання.

Також варто заздалегідь поцікавитись тим, який спосіб життя веде ваш підопічний. Залежно від цього слід організовувати освітлення. Усі лампи для тераріумів поділяються на:

люмінесцентні;

світлодіодні;

інфрачервоні;

лампи розжарювання;

лампи з ультрафіолетовим випромінюванням.

Підтримка у тераріумі температури та вентиляції

Кожному вихованцю для нормального життя потрібен певний діапазон температур, причому вдень вона має бути вищою, а вночі – нижчою. Варто придбати термометр, щоб стежити за температурою.

Вибирайте варіант, який найбільше підходить вашому підопічному. Як джерело тепла використовуйте лампи, термошнури, термокилимки або гарячий камінь.

Пам'ятайте, що в тераріумі має бути тепла та холодна зони, щоб улюбленці мали можливість вибирати комфортну для себе температуру. Не забудьте про вентиляцію, тому що більшості рептилій, амфібій та комах обов'язково потрібен приплив свіжого повітря. Тому вуглекислий газ згубно впливає на їхнє здоров'я, і за відсутності вентиляції тварини швидко гинуть. Купуючи тераріум, переконайтеся, що в ньому є вентиляційні отвори, кришка з сіткою, що забезпечує приплив повітря. Також ви самі можете встановити на кришці або поруч із тераріумом невеликий вентилятор, що створює рух повітря в ємності.

Підтримка у тераріумі вологи

Багато мешканців тропічних лісів, боліт та водойм вимагають високої вологості повітря – понад 70%. У цьому випадку стане у нагоді помпа для створення водоспадів або фонтанчиків, дощові або туманогенератори. Як правило, вони використовуються у великих тераріумах.

Але якщо таке обладнання не підходить вам з якоїсь причини, ви чудово обійдетесь без нього, особливо у маленьких тераріумах. Просто регулярно зволожуйте повітря та ґрунт за допомогою пульверизатора. Використовувати слід лише очищену чи відфільтровану воду, вода з-під крана не підійде.

Невеликий гігрометр дозволить вам стежити за рівнем вологості та підтримувати його. Фахівці застерігають від надмірного зволоження тераріуму. Якщо води дуже багато, в ґрунті, декораціях і навіть на стінах заводиться пліснява.