У всіх котів відбувається природний процес заміни шерсті, коли старі волоски відмирають і замінюються новими

Котів, які зовсім не линяють, не існує – навіть у сфінксів є кілька шарів волосяного покриву. У всіх котів відбувається природний процес заміни шерсті, коли старі волоски відмирають і замінюються новими. Проте породи з обʼємним підшерстком і довгошерсті линяють рясніше і помітніше, ніж короткошерсті та голі коти, пише Kitipes.

Сезонна зміна шерсті у котів зазвичай трапляється двічі на рік – навесні та восени. Проте в умовах теплої квартири цей процес може відбуватися постійно. Тому питання, які коти найменше линяють, набуває великої актуальності. Від цього залежить, чи доведеться вам постійно робити прибирання. Особливо уважно підходьте до вибору вихованця, якщо в родині є алергіки.

Котики які майже не линяють, дадуть вам додатковий козир. Якщо у вихованця раптом інтенсивно почне сипатися шерсть, ви відразу це помітите – це знак, що настав час звернутися до ветеринарного лікаря. Нехарактерна кількість шерсті, що випадає, послужить сигналом про сильний стрес, який відчуває вихованець, або ж починається захворювання.

Які коти линяють найменше

Девон-рекс

Короткошерста порода, яку люблять за незвичну зовнішність та добрий характер. У них великі широкі вуха, великі очі, шерсть коротка, тонка, але трохи кучерява. Вони дуже товариські, допитливі, добре ладнають з людьми різного віку та іншими вихованцями.

Бенгальська кішка

Міжродовий гібрид домашньої кішки та дикої бенгальської кішки. Головне линяння відбувається між чотирма та дев'ятьма місяцями. Кошенята на деякий час покриваються не надто красивою шерстю, щоб стати менш помітними для хижаків. До кінця цього процесу перед нами горда красуня з вишуканою блискучою шерстю леопардового забарвлення. Всі інші линяння протягом життя вашої підопічної проходитимуть при мінімальній кількості шерсті, що випала. Кішку досить раз на тиждень розчісувати та іноді мити. Бенгальські кішки дуже грайливі, люблять проводити час разом з господарями.

Короткошерста орієнтальна кішка

Ці коти не мають підшерстя. Зазвичай їх прикрашає гладкий рівномірний волосяний покрив, який щільно прилягає до шкіри. Господарі орієнтальних кішок називають їх товариськими вірними друзями та відзначають особливу стать та витонченість цієї рухливої домашньої улюблениці. Під час линяння кішка змінює свій блискучий шерстяний покрив, але волосків на підлозі від цього не дуже багато.

Сфінкси

На тілі цих котів майже не має шерсті, присутні лише окремі волоски довжиною не більше двох міліметрів. На голій шкірі сфінксів виступає піт, тому вихованця щодня необхідно протирати теплою вологою тканиною або вологими серветками. Сфінкса потрібно регулярно купати. Похибки у харчуванні неминуче відіб'ються на стані чутливої ​​шкіри вихованця, для сфінкса дуже важливий правильний раціон. Також цим котам потрібен теплий одяг, особливо в холодний період, щоб не замерзнути. Представників цієї породи вирізняє спокійний життєрадісний характер, кішки дуже прив'язуються до господарів.

Курильський бобтейл

Це порода короткошерстих котів, чия шерсть вимагає мінімального догляду. Шерстяний покрив не звалюється, тому що волосяний покрив довгий і твердий. Також шерсть курильського бобтейла майже не линяє. Господарі представників цієї породи зазначають, що в шерсті вихованців не буває ковтунів, котів легко розчісувати, а в будинку немає шматків шерсті. Єдина серйозне линяння відбувається у бобтейлів у дитинстві – дитячий пушок змінюється постійним хутром. Усі наступні линяння проходять майже непомітно.