Поспостерігайте за котом і знайдіть вирішення проблеми разом

Кожен опікун кота хоча б раз помічав, що пухнастик п’є воду з його склянки або чашки. Чому ж котам не до вподоби пити з власної миски і вони обирають людський посуд? Про основні причини такої поведінки розповідає журнал про котів Catster.

Важливо пам’ятати, що навіть якщо вам така поведінка котика здається милою, людині не варто пити з однієї склянки з котом.

Чому кіт п’є з вашої склянки

У кожного кота може бути своя причина на це. Основні з них такі:

інстинкт – дикі коти не п’ють там, де їдять, щоб не забруднити воду;

якщо тварина хвора або зневоднена, вона шукатиме будь-яке джерело води;

вода у вашій склянці прохолодніша або свіжіша;

коту не подобається його миска для води, з неї некомфортно пити;

кіт почувається вразливим, коли п’є з миски на підлозі, адже не може пильнувати довкола;

котику просто не подобаються миски, а от склянки і чашки – дуже;

у вашого кота чутливі вуса і він відчуває подразнення, коли вони торкаються миски або намокають;

якщо вдома кілька котів, вони можуть не поділити територію водопою.

Як вирішити проблему

Поспостерігайте за своїм котом і знайдіть разом посуд, що йому сподобається – неглибоку і широку миску, власну склянку чи широку чашку – давайте тварині вибір. Також разом підберіть місце, де краще поставити мисочку. По-перше, подалі від їжі. По-друге, на підставку чи десь вище. В ідеалі, у кота має бути кілька мисок з водою в різних місцях, а якщо вдома кілька котів – то кількість мисок з водою збільшується ще.

Важливо часто мити миску з водою, а не просто доливати нову воду, адже ви б не пили зі склянки, що ніколи не миється, чи не так?

Якщо у кота різко змінилась поведінка або він виглядає не так, як завжди, зверніться до ветеринара. Постійна спрага може бути ознакою захворювань нирок, печінки, сечовивідної системи, діабету, гіпертиреоїдизму.

Про те, чому коти іноді полюбляють пити воду з унітазу, читайте в матеріалі ZAXID.NET «Чому мій кіт або мій собака п’є воду з унітазу: причини і як відучити».