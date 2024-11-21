Висунутий язик у кота може говорити як про розслаблення, так і про отруєння. Розповідаємо, як зрозуміти, що відбувається

Іноді ви можете побачити, як ваш кіт висолоплює язика. Найчастіше це трапляється, коли він сонний. Це виглядає дуже мило. Проте причини такої поведінки можуть бути різними, часом навіть є потреба звернутися до ветеринара. Про те, чому кіт висолоплює язика, детально пише сайт про котів Catster.

Чому кіт показує вам язик

Причин є багато, більшість з них не передвіщають нічого поганого. Проте часом така поведінка кота може потребувати звернення до ветеринара. Ось основні причини того, що кіт показує вам язик:

кіт збирає запахи – переважно, феромони інших котів, у чому допомагає так званий орган Якобсона;

кіт щойно їв або вилизувався і його перервали;

кіт розслаблений, перебуває у фазі глибокого сну або щойно прокинувся;

у кота між зубів застрягла їжа і він намагається дістати її;

кіт перегрівся і в нього може статися тепловий удар – температура повітря буде підказкою;

кота захитало в дорозі;

у кота болять зуби або ясна – додаткові симптоми: поганий запах з рота, втрата апетиту, жування на одну сторону, підвищена слинотеча тощо;

респіраторна інфекція – коту важко дихати;

кіт отруївся;

у кота щось застрягло в роті або він травмований.

Кіт показує язик – коли варто хвилюватися

У більшості випадків коти не схильні висолоплювати язика. Тож якщо кіт не сонний, ви з ним не в дорозі, не схоже, щоби він вивчав нові запахи, то зверніть увагу на інші ознаки, що супроводжують таку поведінку кота.

Якщо у тварини застряг між зубами шматочок їжі, він може потребувати вашої допомоги. Якщо є підозра на інфекційне захворювання або у тварини проблеми з зубами, слід негайно звернутися до ветеринара. Також проаналізуйте, чи не міг кіт отруїтися пестицидами, домашньою хімією тощо.

Важливо стежити за тим, чим грає ваш кіт, адже якась частина іграшки може застрягнути у нього в роті або травмувати тварину, тож забирайте в кота, наприклад, деталі конструктора чи подібні речі.