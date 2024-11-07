Кіт не може сказати, що в нього болить зуб, але ви можете це помітити, якщо будете уважними

Вам точно відомий зубний біль. Навіть якщо ви правильно чистите зуби та користуєтесь зубною ниткою. А уявіть, як це, коли болить зуб, але ви не можете про це сказати. Коти – майстри з приховування болю. Як дізнатися, що у вашого кота, імовірно, проблеми зі зубами, розповідає блог Shed Happens.

Чому здорові зуби у кота – це важливо

На це є багато причин. По-перше, кіт з хворими зубами матиме проблеми зі сухим кормом, а недоїдання призведе до загальних проблем зі здоров’ям.

Окрім того, інфекція з ротової порожнини кота може поширитися організмом далі і спровокувати складний стан у тварини. Знову ж таки, запалення в роті тварини – це ворота для нових і нових інфекцій.

Що робити? Малоймовірно, що ви щодня чистите зуби своєму коту. Спробуйте робити це хоча б кілька разів на тиждень або використовуйте спеціальний гель. Спробуйте спеціальні іграшки, що кіт може гризти і таким чином позбавлятися від нальоту на зубах.

Також можна додавати тварині в питну воду спеціальні краплі. І, звісно, дбайте про якість корму, адже тверді гранули сухого корму також допомагають боротись з нальотом.

Важливо періодично оглядати зуби і ясна кота. На що звернути увагу, читайте далі.

Ознаки зубного болю в кота

Будь-яка різка зміна в поведінці, звичках, настрої кота має насторожити. Коти – адепти рутини, тож коли вони різко змінюються, щось іде не так.

Ознаки зубного болю у котів можуть бути наступні:

погане дихання – тобто ще гірше, ніж зазвичай після корму;

червоні та/або напухлі ясна – здорові ясна у кота мають бути рожевими;

зміни в харчовій поведінці – кіт відмовляється їсти звичну їжу, жує на одну сторону щелепи або проковтує гранули погано розжованими або ж вони постійно випадають з рота тощо;

непояснювана раптова втрата ваги;

слинотеча або стукіт зубами – зверніть увагу, якщо слини більше або кіт скрегоче чи стукотить зубами, особливо, після їжі або коли ви торкаєтесь його щелепи;

кіт менше дбає про свою шерсть – коли котам зле, вони не приділяють грумінгу стільки часу, як раніше, що швидко відображається на вигляді шерсті;

кіт чухається чи треться ротом або мордочкою об різні предмети або чіпає мордочку і рот лапами надто часто;

кіт трясе головою або голова нахилена під кутом – частіше це пов’язано з проблемами з вухами, але біль в щелепі міг зачепити і вушка;

у кота погано закривається рот або він дуже часто позіхає;

зміни в поведінці, дратівливість, агресія – це, мабуть, відомо вам з власного стану хвороби, особливо, якщо торкатися хворого місця.

Багато з цих ознак можуть свідчити й про інші проблеми зі здоров’ям у вашого котика. Не ігноруйте їх, адже захворювань і біль краще і дешевше попередити або ж вчасно звернутися з ними по допомогу до ветеринара. Уявіть себе на місці вашого котика.