Правила хороших стосунків з котами майже такі ж, як і з людьми

Хоча коти відомі своєю незалежністю, все ж ненормально, якщо кіт постійно уникає свого опікуна. Журнал про домашніх тварин DailyPaws розповідає про людську поведінку, через яку ваші стосунки з котом можуть швидко зіпсуватися, і про сім способів повернути котячу прихильність.

Кіт розлюбить вас, якщо зробите це

Що найбільше дратує котів у людях і віднаджує їх від спілкування, це неповага до особистого простору кота. Це просто проблема №1 у стосунках людей і котів, говорить ветеринарка Ліза Радоста.

«Ми так любимо цих маленьких створінь, що не завжди поважаємо їхній особистий простір. Ми ставимося до них як до м’яких іграшок або ганчір’яних ляльок, яких ми можемо хапати і м’яти, коли захочемо», – пояснює Ліза Радоста.

Якщо ви постійно порушуєте особистий простір тварини і не питаєте у неї згоди на взаємодію, кіт може образитися на таке ставлення до себе і почне уникати вас, ховаючись під ліжком чи на шафі.

Як зрозуміти настрій кота

Про мову тіла котів можна говорити багато. І це не тільки нявчання і муркотіння. Ось основні ознаки того, що кіт налаштований дружелюбно і не проти погратися з вами:

хвіст у формі питального знаку, підняти догори;

зіниці звужені або мигдалевидні;

вуха підняті вгору;

кіт підходить прямо до вас.

А ось кілька ознак того, що зараз краще лишити кота у спокої:

круглі зіниці;

хвіст рухається вперед і назад;

вуха розведені в сторони або назад;

кіт залишається поза вашою досяжністю.

Сім способів здобути прихильність кота

Звісно, не кричіть на тварину і не бийте її. Впевнені, ви свідомі цього і не ображаєте свого кота. Також шлях до серця кота лежить через ласощі, тож використовуйте їх під час гри і тренування. А ось лайфгаки для покращення стосунків з котом: