Які домашні і садові запахи не люблять коти та для чого це знати
Нюх у котів в десятки разів сильніший, ніж у людей. У цьому їм допомагають не лише ніс та вібриси, а й ще один спеціальний орган. Що підсилює нюх котів та які запахи вони не люблять, ідеться в блозі на сайті Зоотовари.
Чим нюхають коти
На відміну від людей, у котів, окрім носа, є ще два допоміжні органи для вловлювання запахів. Перший – це вібриси, про які більше відомо те, що вони допомагають котам орієнтуватися в просторі. Проте до розрізнення запахів вони також певною мірою причетні.
Другий допоміжний у розпізнаванні запахів орган – це унікальний орган Якобсона або вомероназальний орган. Це такі піднебінні канали в роті тварини, що з'єднують ротову порожнину з дихальними шляхами. Як працює цей орган можна побачити, коли кіт під час нюху відкриває рота і відкопилює губи.
Такий вираз мордочки може бути у кота, коли працює орган Якобсона
Які запахи не люблять коти
Домашні запахи
Більшість із домашніх запахів, що не люблять коти, будуть від їжі. Вони не люблять запах таких продуктів:
- Банани, особливо стиглі;
- Цитрусові, особливо шкірка;
- Кава;
- Цибуля та часник в будь-якому вигляді;
- Хрін;
- Прянощі та спеції.
Варто також знати, що цибуля і часник можуть спричинити отруєння в котика. Різноманітні ароматні спеції можуть подразнити їхню слизову.
А от спреї на основі цитрусових запахів чудово підійдуть в якості відлякувача – наприклад, від дивану, об який кіт прагне гострити пазурі. Тільки не варто використовувати ефірні олії – вони надто насичені для чутливого котячого носика і можуть нашкодити йому.
Та найбільш неприємний запах для кота – це запах брудного туалетного лотка. Тож за його чистотою слід стежити ретельно, аби уникнути непорозумінь у вигляді калюжок деінде.
Садові запахи
Якщо кіт гуляє в саду поміж грядками, він, імовірно, оминатиме ті, де ростуть:
- Герань;
- Лаванда;
- Запашна рута;
- Болотна м’ята;
- Евкаліпт;
- Сосна;
- Розмарин;
- Собачий колеус.
Запах цих рослин не є отруйним для котів, тож їх можна використовувати в оформленні саду для того, щоб кіт не витоптував рослини.