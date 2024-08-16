Деякі звичні для людей запахи є вкрай неприємними для котів, це переважно запахи їжі

Нюх у котів в десятки разів сильніший, ніж у людей. У цьому їм допомагають не лише ніс та вібриси, а й ще один спеціальний орган. Що підсилює нюх котів та які запахи вони не люблять, ідеться в блозі на сайті Зоотовари.

Чим нюхають коти

На відміну від людей, у котів, окрім носа, є ще два допоміжні органи для вловлювання запахів. Перший – це вібриси, про які більше відомо те, що вони допомагають котам орієнтуватися в просторі. Проте до розрізнення запахів вони також певною мірою причетні.

Другий допоміжний у розпізнаванні запахів орган – це унікальний орган Якобсона або вомероназальний орган. Це такі піднебінні канали в роті тварини, що з'єднують ротову порожнину з дихальними шляхами. Як працює цей орган можна побачити, коли кіт під час нюху відкриває рота і відкопилює губи.

Такий вираз мордочки може бути у кота, коли працює орган Якобсона

Які запахи не люблять коти

Домашні запахи

Більшість із домашніх запахів, що не люблять коти, будуть від їжі. Вони не люблять запах таких продуктів:

Банани, особливо стиглі;

Цитрусові, особливо шкірка;

Кава;

Цибуля та часник в будь-якому вигляді;

Хрін;

Прянощі та спеції.

Варто також знати, що цибуля і часник можуть спричинити отруєння в котика. Різноманітні ароматні спеції можуть подразнити їхню слизову.

А от спреї на основі цитрусових запахів чудово підійдуть в якості відлякувача – наприклад, від дивану, об який кіт прагне гострити пазурі. Тільки не варто використовувати ефірні олії – вони надто насичені для чутливого котячого носика і можуть нашкодити йому.

Та найбільш неприємний запах для кота – це запах брудного туалетного лотка. Тож за його чистотою слід стежити ретельно, аби уникнути непорозумінь у вигляді калюжок деінде.

Садові запахи

Якщо кіт гуляє в саду поміж грядками, він, імовірно, оминатиме ті, де ростуть:

Герань;

Лаванда;

Запашна рута;

Болотна м’ята;

Евкаліпт;

Сосна;

Розмарин;

Собачий колеус.

Запах цих рослин не є отруйним для котів, тож їх можна використовувати в оформленні саду для того, щоб кіт не витоптував рослини.