Падіння і завмирання – це інстинктивна реакція виживання

Власники котів, які мріють про спільні прогулянки на свіжому повітрі, нерідко стикаються з цікавою поведінкою своїх улюбленців. Варто лише одягнути на кота шлейку, як він може впасти на бік або застигнути нерухомо, пише Catster.

Чому кіт падає у шлейці

Зазвичай коти падають, тому що шлейка відчувається так, ніби їх хапає хижак. Падіння і завмирання – це інстинктивна реакція виживання. Якщо ви хочете, щоб ваш кіт навчився ходити на повідку, ви повинні допомогти йому подолати цю миттєву реакцію.

Подивіться, де шлейка тисне на тіло вашого кота. Здебільшого більша частина тиску припадає на область між лопатками та навколо грудної клітки. Для дорослих котів, коли їх хапають або утримують в цій зоні, це може бути травматичним досвідом.

Мами-кішки регулярно носять своїх кошенят за загривок. У цьому віці кошеня розслабляється, коли його гладять по загривку. Однак дорослі коти втрачають цей інстинкт. Дорослі коти зазвичай хапають за загривок лише під час спарювання або їх хапає хижак, тому це може викликати у них стрес.

Як привчити кота до шлейки

Щоб навчити кота комфортно носити шлейку, дотримуйтесь кількох простих правил:

Виберіть відповідну шлейку. Переконайтеся, що ви купили шлею правильного розміру для вашого кота. Намагайтеся придбати регульовану шлею, щоб зробити її максимально щільною та комфортною. Привчайте поступово. Залишіть шлейку в приміщенні, де вашій кішці буде безпечно та комфортно. Далі дайте понюхати шлейку. Спробуйте використовувати котячу м’яту або спрей з котячими феромонами, щоб привернути увагу вашого кота та заспокоїти його. Звикайте до контакту. Після знайомства зі шлейкою почніть привчати кота до того, що вона торкатиметься його тіла. Тримайте шлею біля себе і заохочуйте кота ласощами або похвалою, якщо він залишається спокійним. Поступово тренуйтеся надягати шлейку на голову або під тіло кота. Поступово одягайте шлейку. Поступово надягайте на кота всю шлейку, щедро заохочуючи його за спокійне поводження. Перш ніж переходити до привчання до повідка, кіт повинен вміти спокійно носити шлейку в приміщенні. Не поспішайте. Кожен кіт буде проходити етапи привчання до шлейки у власному темпі. Якщо ваш кіт виявляє ознаки страху або дискомфорту, в тому числі падає, повторіть попередній етап тренування.

Зрештою, якщо ви привчите свого улюбленця до шлейки, він зможе насолоджуватися прогулянками без стресу, а ви – компанією свого пухнастого друга.