Ця гра може дуже смішити людину, але водночас вона може негативно позначитися на психічному і фізичному здоров'ї котика

Не існує, мабуть, зоомагазина, де не продається лазерна указка для гри з котом. Із нею справді виходить гарна гра – для людини. А от котику така розвага може завдати серйозної шкоди, ідеться на сайті Супервет.

Чому лазерні указки небезпечні для котів

Така гра становить небезпеку для психічного здоров’я вашого кота, говорять фахівці із поведінки тварин.

Справа в тому, що котик з усіх сил намагається «вполювати» здобич, як йому підказують його тваринні інстинкти, проте йому це ніколи не вдається, адже її неможливо помацати. Можна збожеволіти, чи не так? А тварина може переживати нав’язливі думки та компульсивну поведінку.

Гра з лазерною указкою призводить до фрустрації у тварини, що може проявлятися у вигляді:

апатії;

депресії;

агресивної поведінки;

стереотипними рухами (повторюваними безцільними рухами);

синдрому «вивченої безпорадності».

Окрім цього, за деяких умов можливе також пошкодження сітківки ока кота світлом від указки. Така фототравма може призвести до порушення зору і навіть до сліпоти.

Запам’ятайте, що в будь-яких іграх з твариною для неї головне – це результат. Кіт повинен «вполювати» реальну іграшку або ж отримати винагороду за свої старання, наприклад, улюблені ласощі.