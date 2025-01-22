Це державна онлайн-база на платформі Дія.Engine, де зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів

З 25 листопада в Україні запрацював Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Vet.pet повідомляє, що реєстр допомагатиме ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати українське законодавство щодо поводження з тваринами з європейським, а також сформувати культуру відповідальних власників, які належно піклуються про своїх улюбленців.

Що це за реєстр?

Це державна онлайн-база на платформі Дія.Engine, де зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів:

Кличка та опис тварини. Інформація про вакцинацію та біостерилізацію. Контакти власників або утримувачів. Суттєві для здоров’я тварини дані

Система сприятиме контролю за станом здоров’я тварин, зниженню ризику поширення небезпечних хвороб (наприклад, сказу) та спрощенню ідентифікації загублених улюбленців.

Як відбуватиметься впровадження?

Запуск Реєстру відбувається у два етапи:

Авторизація ветеринарних закладів і лікарів. Ветклініки та лікарі можуть подати заявку на авторизацію через портал vet.pet.gov.ua. Після перевірки даних вони зможуть реєструвати тварин у системі. Реєстрація домашніх тварин. Після запуску другого етапу власники зможуть внести дані своїх улюбленців у систему після проходження авторизації у ветеринарній клініці.

«Перевагами Реєстру для власників тварин після запуску другого етапу Реєстру, запланованого на початок 2025 року, стануть безпроблемне відновлення з Реєстру втрачених документів і даних про зареєстровану тварину, полегшений пошук зареєстрованих тварин, які загубились, а у наступному році, після появи ветеринарного паспорта в Дії, спрощення подорожей з тваринами по Україні», – закликав заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик.

Чи буде реєстрація обов’язковою?

Реєстрація домашніх тварин у Єдиному державному реєстрі домашніх тварин є добровільною.

Чи потрібен чип для реєстрації домашньої тварини?

Чип не є обов’язковою умовою для реєстрації домашнього улюбленця, можна використовувати інший ідентифікатор – жетон чи клеймо (нанесене не пізніше 3 липня 2011 року) або не використовувати ідентифікатор взагалі. Разом з тим, чипування домашніх улюбленців значно підвищує шанси на успішний пошук тварини, раптом вона загубиться і втратить нашийник чи жетон.

Як зареєструвати свою домашню тварину?

Для реєстрації власник тварини має обрати авторизовану клініку на Мапі ветклінік, записатись на авторизацію, прийти до ветеринарного лікаря разом зі своїм улюбленцем. Із собою потрібно взяти свій паспорт та ідентифікаційний код (також підійде Дія), за наявності – паперовий ветеринарний паспорт державного зразка. Перед візитом до ветеринарного лікаря рекомендуємо сфотографувати вашого улюбленця так, щоб було чітко видно мордочку. Розмір фотографії повинен бути 4*3 вертикального формату, друкувати фотографію не потрібно.