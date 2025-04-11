Терпіння – це важлива річ, на яку звертають увагу собаки, коли обирають собі «головну» людину

Хоч ми звикли думати, що саме ми обираємо свого улюбленого песика, насправді все навпаки – собаки також обирають нас. Вони орієнтуються на певні речі, які підказують їм, хто стане їх головною людиною. Your Tango розповідає, про що варто знати господарям.

Ось 10 важливих ознак, на які звертають увагу собаки, обираючи свого господаря:

1. Позитивні асоціації

Собаки формують своє ставлення до людини через досвід. Від роздачі ласощів позвали – собаки сприймають все це та використовують, щоб сформувати власну думку про людину.

Отже, якщо їхнє уявлення про людину викривлене негативними асоціаціями в результаті негативної поведінки, то собака з більшою ймовірністю буде сприймати людину в несприятливому світлі. Однак, якщо господар справді докладає зусиль і піклується про те, щоб дати собаці позитивний досвід, тоді можна очікувати незрівнянної відданості, як ні в кого іншого.

2. Почуття безпеки

Як і люди, собаки хочуть відчувати спокій у власному домі. Незалежно від того, чи це дитина, чи дорослий, чи собака, ідея почуватися в безпеці вдома глибоко вкорінена в наших біологічних потребах. Наприклад, у дослідженні, опублікованому у 2021 році, зазначається, що відчуття безпеки не лише полегшує параною, а й покращує загальне самопочуття.

Проте не всі власники знають, як зробити так, щоб їхній собака почувався у безпеці, і тому ненавмисно можуть робити речі, які призводять до стресу та навіть агресії

За словами ветеринарної спеціалістки Ніколь Зіттріч, відтворюючи музику з білим шумом, використовуючи синтетичні феромони, коли собака перебуває у стресовому стані, та доглядаючи за ним, його господар може зробити його оточення більш комфортним.

3. Багато уваги

Собаки потребують багато уваги, тому якщо господар повертається додому та ігнорує свого улюбленця – пес відчуватиме себе покинутим. Спробуйте приділити вашому улюбленцю щонайменше пів години на день, щоб пограти разом або пообніматись.

4. Спільні ігри

Грати зі своїм улюбленцем дуже важливо та допомагаю підтримувати фізичне та емоційне здоров’я. За даними ветеринарної лікарні та центру гостинності Caring Hands Veterinary Hospital & Hospitality Center, менш активні породи собак потребують 30-60 хвилин гри на день, а активні – ще більше.

Отже, якщо люди не задовольняють базові потреби своїх собак в іграх, то в глибині душі їхній пухнастий друг може бути не найкращої думки про них.

5. Схожість характерів

Прив'язаність – показник сумісності номер один. За словами кінологині Вікторії Шейд, хоча любов до свого собаки може сприйматися як те ж саме, що і зв'язок з ним, це не далеко від істини. Вона продовжила, що любов – це те, що змушує собаку стрибати від радості, коли її «головна» людина повертається додому з пізньої зміни. І все ж, пояснила вона, «міцні стосунки між собакою і людиною – це стосунки, які в рівній мірі засновані на взаємній довірі та повазі».

Це клей, який скріплює стосунки та не дає собаці повністю «втекти». Тож, якщо ви хочете зблизитися зі своїм улюбленцем, слід пам'ятати про декілька речей.

По-перше, ви повинні часто тренуватися і грати зі своєю собакою, каже Шейд. Це не тільки створює близькість, але й допомагає стимулювати мозок собаки, що призводить до кращого самопочуття. А по-друге, обов'язково часто хваліть улюбленця. Підійдіть до свого пухнастого малюка і погладьте його. Хоча це може звучати трохи дивно, але фізична та вербальна любов і підтримка мають велике значення для створення міцного зв'язку.

6. Заохочення до самостійності

Попри любов до обіймів, собаці потрібна певна свобода. Тому собаки обирають собі «головну» людину звертаючи увагу на те, чи заохочує вона їхню незалежність.

7. Соціалізація

Чим більше часу собака проводить з вами – тим глибший ваш зв’язок. Постійна присутність, турбота та ваша увага відіграють ключову роль у формуванні прив’язаності.

8. Терпіння

Терпіння – це важлива річ, на яку звертають увагу собаки, коли обирають собі «головну» людину. Собаки особливо хочуть знати, що якщо вони зроблять помилку, то їх господар не буде кричати м в обличчя та жорстоко карати.

9. Лідерство

Собаці важливо розуміти, що ви – головний. Вони потребують керівництва та твердої руки, щоб відчувати себе в безпеці.

10. Стабільний режим

Нарешті, остання важлива річ, на яку звертають увагу собаки, коли обирають собі «головну» людину – це те, чи є їхній розпорядок дня послідовним. Собаки люблять знати, що відбувається, оскільки це дає їм відчуття стабільності. Також важливо зосередитись не на часі, а на створенні послідовності.