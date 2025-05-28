Собаки, безумовно, можуть відчувати панічні атаки, як і люди

У собак, як і в людей, можуть виникати проблеми з психічним здоров’ям. Зокрема, деякі тварини здатні переживати панічні атаки. Pet MD розповідає, як розпізнати панічну атаку у собаки та як можна йому допомогти.

Чи бувають у собак панічні атаки?

Собаки, безумовно, можуть відчувати панічні атаки, як і люди. Люди, які страждають від панічних атак, повідомляють про раптове відчуття сильного страху. Вони можуть відчувати фізіологічну реакцію, наприклад, підвищене серцебиття. Вони також можуть потіти, тремтіти, відчувати нудоту і головний біль.

Зазвичай не існує певного тригера, але панічна атака може виникнути під час сильного стресу.

Як визначити, що у собаки напад паніки?

На жаль, ми не можемо запитати собаку, як він себе почуває, але ми можемо звернути увагу на ознаки паніки, такі як:

раптова задишка;

прискорене ходіння;

тремтіння;

надмірне слиновиділення;

пошук місця, де можна сховатися;

несамовите прагнення привернути увагу господаря;

лапають або стрибають на господаря;

копання в ліжку, шафі чи ванній кімнаті;

блювота;

шлунково-кишкові розлади (наприклад, негайна дефекація або діарея);

сечовипускання;

Як допомогти собаці впоратися з панічними атаками?

Собаки, які страждають від панічних атак, повинні пройти ретельне медичне обстеження у ветеринара. Можна провести діагностичні тести, щоб виключити будь-які медичні причини таких реакцій.

Проте ви можете допомогти собаці впоратися з панічними атаками, забезпечивши достатню кількість фізичної та розумової стимуляції. Знизити рівень стресу допоможуть 15-20 хвилин прогулянки та 15-20 хвилин гри з собакою. Забезпечення собаки іграшками-головоломками під час їжі також може допомогти стимулювати та розвантажити їхній мозок.

Найкраще – заздалегідь проконсультуватися з ветеринаром або поведінковим спеціалістом. Залежно від ситуації лікар може порекомендувати зміну звичок, поведінкову терапію або медикаменти. Під час самої атаки важливо зберігати спокій, не карати собаку і не посилювати її тривожність гучними звуками чи різкими діями.

Як заспокоїти собаку під час нападу паніки?

Якщо у вашого собаки напад паніки й він прийшов до вас, ви можете погладити, обійняти або потримати його біля себе, якщо це допоможе полегшити ознаки паніки.

Залежно від того, наскільки інтенсивним є напад, ви можете спробувати зробити це:

Звернути увагу собаки на гру з іграшками. Вивести його на прогулянку. Потренувати трюки або базові сигнали. Деяким собакам може подобатися, коли їхні господарі гладять, розчісують або масажують їх.

Ви також повинні створити собаці місце, де він може сховатися. Переконайтеся, що простір вільний від зовнішніх стимуляторів (шум у будинку, інші домашні тварини тощо). Ви також можете використовувати спреї з собачими феромонами або вставні дифузори, щоб зменшити тривожність у цьому місці.