Як розпізнати у собаки панічну атаку і допомогти улюбленцю: поради фахівців
У собак, як і в людей, можуть виникати проблеми з психічним здоров’ям. Зокрема, деякі тварини здатні переживати панічні атаки. Pet MD розповідає, як розпізнати панічну атаку у собаки та як можна йому допомогти.
Чи бувають у собак панічні атаки?
Собаки, безумовно, можуть відчувати панічні атаки, як і люди. Люди, які страждають від панічних атак, повідомляють про раптове відчуття сильного страху. Вони можуть відчувати фізіологічну реакцію, наприклад, підвищене серцебиття. Вони також можуть потіти, тремтіти, відчувати нудоту і головний біль.
Зазвичай не існує певного тригера, але панічна атака може виникнути під час сильного стресу.
Як визначити, що у собаки напад паніки?
На жаль, ми не можемо запитати собаку, як він себе почуває, але ми можемо звернути увагу на ознаки паніки, такі як:
- раптова задишка;
- прискорене ходіння;
- тремтіння;
- надмірне слиновиділення;
- пошук місця, де можна сховатися;
- несамовите прагнення привернути увагу господаря;
- лапають або стрибають на господаря;
- копання в ліжку, шафі чи ванній кімнаті;
- блювота;
- шлунково-кишкові розлади (наприклад, негайна дефекація або діарея);
- сечовипускання;
Як допомогти собаці впоратися з панічними атаками?
Собаки, які страждають від панічних атак, повинні пройти ретельне медичне обстеження у ветеринара. Можна провести діагностичні тести, щоб виключити будь-які медичні причини таких реакцій.
Проте ви можете допомогти собаці впоратися з панічними атаками, забезпечивши достатню кількість фізичної та розумової стимуляції. Знизити рівень стресу допоможуть 15-20 хвилин прогулянки та 15-20 хвилин гри з собакою. Забезпечення собаки іграшками-головоломками під час їжі також може допомогти стимулювати та розвантажити їхній мозок.
Найкраще – заздалегідь проконсультуватися з ветеринаром або поведінковим спеціалістом. Залежно від ситуації лікар може порекомендувати зміну звичок, поведінкову терапію або медикаменти. Під час самої атаки важливо зберігати спокій, не карати собаку і не посилювати її тривожність гучними звуками чи різкими діями.
Як заспокоїти собаку під час нападу паніки?
Якщо у вашого собаки напад паніки й він прийшов до вас, ви можете погладити, обійняти або потримати його біля себе, якщо це допоможе полегшити ознаки паніки.
Залежно від того, наскільки інтенсивним є напад, ви можете спробувати зробити це:
- Звернути увагу собаки на гру з іграшками.
- Вивести його на прогулянку.
- Потренувати трюки або базові сигнали.
- Деяким собакам може подобатися, коли їхні господарі гладять, розчісують або масажують їх.
Ви також повинні створити собаці місце, де він може сховатися. Переконайтеся, що простір вільний від зовнішніх стимуляторів (шум у будинку, інші домашні тварини тощо). Ви також можете використовувати спреї з собачими феромонами або вставні дифузори, щоб зменшити тривожність у цьому місці.