Також собаки можуть схиляти так голову саме через власників, які заохочують таку поведінку

Багато власників собак помічали, як їхній улюбленець схиляє голову набік під час розмови. Ця мила поведінка давно привертала увагу дослідників – і тепер вони з’ясували, чому тварини так поводяться. Express розповідає, чому собака нахиляє голову, коли ви з нею розмовляєте.

Згідно з даними VCA Animal Hospital, собаки нахиляють голову, коли ви з ними розмовляєте, щоб показати, що вони активно слухають те, що ви говорите. Окрім того, вони також намагаються зрозуміти ваш тон і прислухаються до «тригерних слів», таких як «вечеря, прогулянка або парк», протягом усієї вашої розмови.

Вони також оцінюють вашу міміку, рухи очей, тон голосу, мову тіла та інтонацію.

Однак це не єдина причина такої поведінки, оскільки форма голови та обличчя може відігравати величезну роль у тому, як часто ви помічаєте, що вони нахиляють голову, коли розмовляєте з ними.

«Форма голови та морди може впливати на те, що собака може бачити. Щоб зрозуміти, як довга морда заважає зору, прикладіть кулак до носа і подивіться навколо. Ви повинні повернути голову, щоб побачити об'єкт прямо перед собою. Собаки роблять те саме. Вони нахиляють голову, щоб обійти свою морду, яка заважає, і покращити візуальну перспективу. Цей милий нахил голови розширює діапазон зору і дозволяє собаці чіткіше бачити обличчя людини», – зазначено у дослідженні.

Також собаки можуть схиляти так голову саме через власників, які заохочують таку поведінку.