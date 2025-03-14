Навіть якщо вам здасться, що собака усвідомив свою провину, опустивши голову і відвівши назад вуха, це не означає, що він справді зрозумів, чому його покарали

Якщо ви коли-небудь заходили на кухню й бачили, що ваш пес із задоволеним виглядом стоїть серед розкиданого сміття, знайте – він зовсім не розуміє, чому ви засмучені. Для людини смітник – це просто контейнер для непотрібних речей, а для собаки – справжній скарб із цікавими запахами та, можливо, смачними залишками їжі. ParadePets розповідає, як відучити собаку ритися у смітті.

Що змушує собак ритися в смітті

Дресирувальниця Адрієнна Фаррічеллі розповідає, що це не акт непокори, а ця поведінка пов’язана з інстинктами. Предки собак були не тільки мисливцями, а й падальниками, тому пошук їжі у несподіваних місцях для них природний. Навіть якщо ваш пес отримує якісний корм у мисці, він не втрачає закладеної природою звички досліджувати, шукати й накопичувати їжу на випадок «голодних часів».

І якщо ви будете сварити його, коли зловите на місці злочину, він все одно не зрозуміє свої провини – адже для нього копання – це природна, корисна поведінка, керована інстинктом, а не пустощами.

Навіть якщо вам здасться, що собака усвідомив свою провину, опустивши голову і відвівши назад вуха, це не означає, що він справді зрозумів, чому його покарали. Дослідження показали, що замість того, щоб відчувати провину, собаки реагують на напружену мову тіла або твердий тон голосу свого господаря.

Як запобігти риттю у смітті

Перевірте здоров’я собаки. Якщо ваш вихованець раптово почав шукати їжу в смітті, це може бути пов’язано з проблемами зі здоров’ям. Будь-яке захворювання, що підвищує апетит собаки, може спровокувати зміни в поведінці, пов'язані з пошуком їжі. Припиніть підкріплення поведінки. «Крадіжка» їжі з кухні або зі смітника – це поведінка, що самопідкріплюється. Коли собака займається таким, в мозку активується «система пошуку», і сам процес пошуку вивільняє дофамін, який «приносить задоволення» собакам. Коли собаки все ж таки знаходять щось на своєму шляху, ця поведінка підкріплюється, викликаючи у них бажання відчувати її знову і знову. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш собака не рився у смітті, дуже важливо зупинити цикл підкріплення. Найкращий спосіб зробити це – за допомогою управління.

Інші рекомендації Фаррічеллі:

Частіше виносьте сміття; Тримайте відро для сміття у недоступному місці для собаки. Купіть сміттєвий бак із захистом від собак.

Окрім цього Фаррічеллі радить дресирувати собаку, щоб вона більше не намагалася ритися в смітті. За допомогою можна звернутися до фахівців або пошукати інформацію в інтернеті.