Виття – це природна поведінка собак, тому якщо ви живете в сільській місцевості, виття вашого собаки може не бути проблемою

Собаки часто реагують на звуки сирен виттям, і це може здаватися дивною або навіть тривожною поведінкою. Проте така реакція має цілком природні причини. Pet MD розповідає, чому ваш улюбленець може вити на сирену.

Чому собаки виють?

Домашні собаки походять від вовків, а ті своєю чергою використовують виття для спілкування з членами своєї зграї на великих відстанях, що, можливо, слугує аналогічній меті для наших улюбленців.

Чому собаки виють на сирени?

У експертів є дві вагомі теорії, чому собаки зазвичай виють на цей звук:

Помилкова ідентифікація. Одна з теорій полягає в тому, що ваш собака приймає сирену за іншу собаку, і він виє, щоб поспілкуватися з нею і дати їй знати, де він знаходиться. Захист будинку. Інша теорія полягає в тому, що ваш собака сприймає сирену як потенційну загрозу, і він хоче попередити вас про можливу небезпеку.

Чи можна собакам вити на сирени?

Виття – це природна поведінка собак, тому якщо ви живете в сільській місцевості, виття вашого собаки може не бути проблемою.

Однак, якщо у вас є сусіди поблизу або ви живете в районі, де часто їздять машини швидкої допомоги або часто звучить сирена, виття може стати проблемою. Існують наступні способи допомогти приборкати виття вашого улюбленця:

Сигнал тиші – навчіть собаку поводитися тихо, даючи йому «тихий» сигнал і заохочуючи його ласощами. Спочатку собака може не слухатися, але з терпінням і послідовними тренуваннями з вашого боку він зрозуміє, що утримання від виття на сирену приносить йому смачні ласощі. Утримуйтеся від крику та лайки – якщо ви будете кричати та лаяти собаку, коли він виє на сирену, це може призвести до того, що він буде асоціювати сирену з негативним досвідом, що потенційно може призвести до тривожності або шумової фобії.

Проте якщо виття вашого собаки надмірне, зверніться за порадою до ветеринара, щоб переконатися, що у вашого улюбленця немає прихованих проблем зі здоров'ям.