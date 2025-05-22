Найчастіше дотик лапою – це спосіб привернути увагу свого господаря

Собаки часто торкаються лапами своїх господарів, і цей жест може мати різне значення. PetMD розповідає, що означає, коли собака торкається вас лапою.

Він хоче вашої уваги

Найчастіше дотик лапою – це спосіб привернути увагу свого господаря. Наприклад, якщо собака хоче погратися з вами, а ви зайняті – ваш пес може підійти і покласти на вас лапу, лише для того, щоб звернули на нього увагу.

З часом улюбленець починає розуміти, що дотики лапами – це ефективний спосіб отримати те, що їм потрібно.

Він хоче на свіже повітря

Незалежно від того, чи ваша собака хоче в туалет, чи поганятися за сонячною плямою на вулиці, доторк лапою може означати, що ваш вихованець хоче вийти на вулицю, тому таким чином кличе вас випустити або піти з ним.

Він голодний

Багато власників помічають, що їхні улюбленці стають неспокійними приблизно за 30 хвилин до часу годування. Тому коли ваш пес голодний, він може використовувати лапу, щоб попередити вас про це.