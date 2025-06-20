Ініціатива вже пройшла тестування у Відні, де з 2019 року понад 20 тисяч людей пройшли подібне навчання.

Із 2026 року всі, хто планує завести собаку в Австрії, будуть зобов’язані пройти спеціальний курс тривалістю чотири години. Це стосуватиметься тих, хто не мав домашнього улюбленця щонайменше два роки.

Під час курсу учасники дізнаються, як правильно обрати собаку відповідно до власного стилю життя, як доглядати за нею, навчаться основам дресирування та ознайомляться з чинними правилами щодо утримання тварин, інформує RMF24.

Ця ініціатива вже пройшла тестування у Відні, де з 2019 року понад 20 тисяч людей пройшли подібне навчання.

Як зазначає Юрген Черногорський, віденський радник із захисту тварин, подібні заняття часто допомагають людям усвідомити, що вони ще не готові до відповідальності за чотирилапого друга. Він пояснює, що ці курси допомагають уникнути страждань тварин, надаючи людям надійну та об’єктивну інформацію, яка необхідна для зваженого рішення про те, чи варто заводити собаку.

Захисниця прав тварин, Єва Персі, також підтримує ініціативу й наголошує, що навчання не повинне бути нудним чи формальним. Воно має бути живим і практичним – саме тоді навчання дійсно допомагає людям краще зрозуміти сучасний підхід до відповідального володіння тваринами.

Таким чином Австрія демонструє приклад, як через освіту можна запобігати жорстокому поводженню з тваринами та необдуманому рішенню про їхнє придбання.