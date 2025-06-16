Високі температури загрожують перегрівом, зневодненням та навіть тепловим ударом

Спекотна погода може бути небезпечною не лише для людей, а й для собак. Високі температури загрожують перегрівом, зневодненням та навіть тепловим ударом. Тому влітку важливо забезпечити улюбленцю комфорт та безпеку. The Spruce Pets розповідає, як допомогти собаці пережити спеку.

Як захистити собаку в спеку?

Охолоджуйтеся за будь-якої можливості.

Ніколи не варто недооцінювати літню спеку. Дні, які здаються терпимо теплими для людей, можуть бути занадто спекотними для собак, особливо для тих, хто має щільну шерсть. Ніколи не залишайте собаку в припаркованому автомобілі. Навіть коли нам здається, що на вулиці прохолодно, температура всередині автомобіля може швидко піднятися до смертельно небезпечного рівня.

На вулиці забезпечте собаці тінь і багато прохолодної свіжої води. Дитячі басейни або басейни для собак – чудовий спосібохолодитися на задньому дворі. Просто переконайтеся, що басейн не надто глибокий для маленьких собак і цуценят, і не лишайте улюбленців без нагляду. Після кожного купання слід доливати свіжу воду, оскільки застояна вода може викликати у собак отруєння, якщо вони її вип'ють.

Якщо ваш улюбленець полюбляє гасати по воді, ви також можете придбати спеціальний розпилювач для собак. Якщо на вулиці дуже спекотно, тримайте собаку в приміщенні з увімкненим кондиціонером, використовуйте вентилятори для циркуляції повітря та охолодження будинку, а також завжди слідкуйте за тим, щоб у нього було достатньо свіжої питної води.

Підтримуйте водний баланс.

Як вдома, так і на вулиці, давайте собаці багато свіжої води. Заохочуйте його пити достатньо, наприклад, кидаючи в миску кілька кубиків льоду, щоб охолодити воду

Вправи на світанку та в сутінках.

Не гуляйте з собакою вдень, коли температура повітря підвищується. Прогулянки і особливо біг у спекотну погоду підвищують ймовірність теплового удару або виснаження, а гарячий асфальт може обпалити чутливі подушечки лап. Плануйте прогулянки та інші фізичні вправи на світанку або в сутінках, коли температура прохолодніша, а в найспекотнішу частину дня віддавайте перевагу активності в приміщенні або іграм у воді.

Звертайте увагу на ознаки теплового удару.

Тепловий удар виникає, коли температура тіла собаки підвищується до небезпечного рівня і собака не може самостійно охолодитися. Це надзвичайна медична ситуація. Ознаки теплового удару включають:

Сильне дихання. Темно-червоні ясна або язик. Густу слину. Далеко висунутий з пащі язик. Лежання. Слабкість або запаморочення. Блювоту і/або діарею. Тремор або судоми. Колапс або втрату свідомості.

Якщо ви підозрюєте, що ваша собака переживає тепловий удар, перенесіть її в прохолодне місце з вентилятором або кондиціонером і дайте прохолодної води. Ви можете намочити тіло собаки, обливши його прохолодною водою, але не занурюйте тіло у воду. Після того, як тварина намокне, спрямуйте на неї вентилятор, щоб прискорити процес охолодження, і негайно зверніться до ветеринара.

Забезпечте захист від сонця.

Ви можете бути здивовані дізнавшись, що собаки можуть отримати сонячні опіки. Найбільш вразливими місцями є ніс, вуха та морда, де шерсть зазвичай рідша. Собаки з білою і дуже тонкою шерстю також більш схильні до сонячних опіків. Щоб захистити ніжну шкіру собаки, перед тривалим перебуванням на сонці нанесіть на неї сонцезахисний крем, безпечний для собак, і повторно нанесіть його відповідно до інструкцій на упаковці продукту.

Подумайте про безпеку на воді

Більшість собак вміють плавати, але деякі породи плавають не так добре, як інші. Якщо ваша собака не дуже добре плаває, використовуйте рятувальний жилет для собак, коли ви перебуваєте біля басейну, на пляжі або озері. Уважно стежте за собакою, щоб переконатися, що він добре справляється з хвилями і не надто виснажений.

Також не дозволяйте собаці пити занадто багато морської води, оскільки це зовсім не корисно. Сольова інтоксикація може виникнути, коли собака п’є занадто багато солоної води. Приносьте собаці свіжу воду та забирайте його додому, якщо він не може припинити пити морську воду.

Захищайте лапи собаки

Подушечки лап собаки досить міцні, але собака може обпекти їх, якщо ходитиме по гарячому асфальту, цементу або піску. У дуже спекотні дні краще вигулювати собаку на світанку і в сутінках, до того, як температура різко підніметься. Перш ніж випускати собаку на дорогу, перевірте її температуру рукою або власною ногою. Якщо вона занадто гаряча для вас, вона занадто гаряча й для вашого собаки. Якщо ваш собака змушений гуляти на розпеченій землі, захистіть його лапи собачими черевиками та постарайтеся знайти тінисті місця для прогулянок.