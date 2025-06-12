Якщо ви все ж таки хочете дати собаці пластикову пляшку для води, ви повинні постійно бути поруч з нею, щоб контролювати процес

Багато собак обожнюють жувати пластикові пляшки, адже вони цікаво хрустять, легко катаються та часто є вдома. Та попри це ветеринари застерігають: така іграшка не завжди безпечна. American Kennel Club розповідає, у чому може критися небезпека.

У чому небезпека пластикових пляшок?

Хоча собакам подобається звук та текстура пластикової пляшки, вони можуть випадково проковтнути кришечку або шматок самої пляшки. Так, зняття кришечки може трохи допомогти, але все одно не убезпечить улюбленця, адже вони можуть спокійно відірвати частину самої пляшки.

Наприклад, маленькі цуценята можуть легко розірвати пластикову пляшку. А уламки від пляшки можуть потрапити до шлунку, спричинити непрохідність, яка потребуватиме невідкладної ветеринарної допомоги, часто навіть хірургічного втручання. Окрім цього гострі краї пластику можуть порізати пащу собаки, що тако може призвести до чергового візиту до ветеринара.

Якщо ви все ж таки хочете дати собаці пластикову пляшку для води, ви повинні постійно бути поруч з нею, щоб контролювати процес. Також є ще один варіант – ви можете купити іграшку, яка при жуванні буде видавати звуки, схожі на пластикову пляшку.