Деякі породи собак мають спокійний темперамент від народження

Деякі породи собак мають спокійний темперамент від народження. Вони чудово підходять для життя у спокійній атмосфері, зокрема в сім’ях із дітьми або тими, хто прагне затишку та тиші вдома. Express розповідає про найкращі породи собак для сімей та спокійного життя.

Які собаки вважаються найспокійнішими?

Бергамська вівчарка

Вони очолюють цей список завдяки своєму унікальному зовнішньому вигляду. Американський кінологічний клуб відзначив, що ця порода «яскрава, віддана, надійна та одна з найбільш спокійних порід собак». Крім того, їхня шерсть не вимагає особливого догляду, що робить їх безпроблемним членом будь-якої сім'ї.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Ці собаки є втіленням розслабленого домашнього улюбленця, який підходить як для молодих, так і для старих людей, адже він дуже любить лежати годинами на колінах свого господаря.

Тибетський спанієль

Тибетський спанієль може похизуватись ніжним і спокійним, але грайливим темпераментом. Проте вони також виявляються грізними суперниками в таких видах спорту, як ралі та аджиліті.

Французький бульдог

У собак цієї породи спокійний темперамент, через що вони є чудовими собаками-компаньйонами. Також вони із задоволенням заводять нові знайомства – як собачі, так і людські.

Ірландський вовкодав

Часто великі собаки можуть бути найспокійнішими компаньйонами, і ірландський вовкодав є яскравим прикладом. Ця порода дуже розумна, спокійна та тонко відчуває людські емоції.

Кламбер-спанієль

Американський кінологічний клуб описує кламбер-спанієлів як «добропорядних співмешканців», які однаково добре підходять як собаки-компаньйони або як мисливські собаки. Вони надійні, уважні, ласкаві та спокійні за характером.

Пекінес

Хоча маленькі пекінеси не завжди добре ладнають з дітьми, за словами Американського кінологічного клубу, якщо ви завоювали їхню повагу, вони стануть «одними з найспокійніших, найласкавіших і найдобріших собачих компаньйонів». Це також надзвичайно товариська та дружня порода.

Бурбуль

Ця порода – віддана, розумна і спокійна, особливо поруч з дітьми. Однак вони не підходять для власників-новачків, оскільки можуть бути складними в навчанні.

Сенбернар

Відомі своєю лагідною поведінкою, сенбернари настільки ж спокійні, наскільки й великі. Вони особливо добре ладнають з дітьми, за що отримали прізвисько «няньки».

Бассет-хаунд

Бассет-хаунд славиться своєю здатністю відстежувати запахи, не втрачаючи уваги, зберігаючи при цьому спокійну поведінку. Цей спокій поширюється на всі аспекти їхнього характеру. Вони формують глибокі зв'язки зі своїми господарями, хоча їх дресирування може вимагати певного терпіння.