Літо – це ідеальна пора для вишневих десертів: соковиті ягоди додають стравам яскравого смаку та аромату. Якщо у вас є трохи свіжої або замороженої вишні, саме час використати її з користю. У цій добірці – три прості та смачні рецепти, які не потребують складних інгредієнтів.

Ароматні слойки з різними начинками часто манять з вітрини пекарні, але чи знаєте ви, що їх можна приготувати вдома самостійно з тим же ніжним смаком? За пропорціями у цьому рецепті ви зможете отримати 12 слойок.

Андрути, або вафельний торт зі згущеним молоком – це справжній смак дитинства. А щоб він не був занадто солодким,варто приготувати його із вишневим варенням, яке дасть приємну кислинку.

Вишневий пиріг – чудове поєднання кисло-солодкого вираженого смаку, який люблять всі. В сезон достигання ягід саме час приготувати його за легким рецептом.