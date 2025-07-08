Три прості рецепти десертів з вишні
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Літо – це ідеальна пора для вишневих десертів: соковиті ягоди додають стравам яскравого смаку та аромату. Якщо у вас є трохи свіжої або замороженої вишні, саме час використати її з користю. У цій добірці – три прості та смачні рецепти, які не потребують складних інгредієнтів.
Ніжні слойки з вишнями
Ароматні слойки з різними начинками часто манять з вітрини пекарні, але чи знаєте ви, що їх можна приготувати вдома самостійно з тим же ніжним смаком? За пропорціями у цьому рецепті ви зможете отримати 12 слойок.
Андрути з вишневим варенням
Андрути, або вафельний торт зі згущеним молоком – це справжній смак дитинства. А щоб він не був занадто солодким,варто приготувати його із вишневим варенням, яке дасть приємну кислинку.
Пиріг з вишнею та горіхами
Вишневий пиріг – чудове поєднання кисло-солодкого вираженого смаку, який люблять всі. В сезон достигання ягід саме час приготувати його за легким рецептом.