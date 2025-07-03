Шарлотка «Сонечко» – це ніжне поєднання солодкого бісквітного тіста та легкої кислинки стиглих абрикосів. Десерт готується за класичним рецептом із яєць, борошна та цукру, але з літнім акцентом у вигляді соковитих фруктів. Ідеальна для форми діаметром 20-22 см. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 1 скл.;

1 скл.; яйця курячі – 4 шт.;

4 шт.; цукор – 0,7 скл.;

0,7 скл.; абрикоси – 12 шт.

Спосіб приготування:

Помийте абрикоси. Обсушіть. Розріжте навпіл. Видаліть кісточки.

Розігрійте духовку до 190 °C (режим верх-низ). Підготуйте форму, застеліть пергаментом.

Розбийте яйця в миску. Збийте міксером 3 хвилини або збивайте вручну 7 хвилин.

Поступово додайте цукор і збивайте міксером ще 8-9 хвилин, вручну – 13-15 хвилин, поки маса не побіліє й не стане пишною.

Додайте борошно. Перемішайте лопаткою до однорідності.

Перелийте тісто у форму. Викладіть зверху абрикоси, злегка втисніть їх у тісто. Випікайте 20-25 хвилин або до сухої шпажки – орієнтуйтесь на свою духовку.