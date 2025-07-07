Якщо ви уже зібрали урожай чорної смородини, зробили з нього варення і закрутки на зиму, а ягід досі багато, тоді приготуйте пиріг на пісочному тісті. Щоб тісто вдалось, добре охолодіть перед готуванням масло і білки перед збиванням. Рецепт пирога від Shuba.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 1,5 скл.;

1,5 скл.; масло вершкове – 125 г;

125 г; цукор – 220 г;

220 г; розпушувач – 1 ч. л.;

1 ч. л.; сіль за смаком;

за смаком; яйце куряче, велике – 3 шт.;

3 шт.; крохмаль – 1 ст. л.;

1 ст. л.; смородина – 600 г.

Спосіб приготування:

Змішайте борошно з холодним вершковим маслом і перетріть руками до утворення дрібної крихти. Додайте 100 г цукру, пів чайної ложки розпушувача та дрібку солі. Відокремте білки від жовтків, додайте жовтки до тіста, а білки залиште для начинки. Замісіть тісто, сформуйте його в кулю, загорніть у харчову плівку й охолодіть у холодильнику протягом 30 хвилин.

Білки збийте до пишної піни, додайте решту цукру, розпушувач, столову ложку борошна та крохмаль. Вмішайте смородину, акуратно перемішуючи ложкою.

Змастіть форму вершковим маслом, викладіть охолоджене тісто, рівномірно розподіліть його по дну і сформуйте бортики. Викладіть начинку. Випікайте в попередньо розігрітій до 180 °C духовці 15 хвилин, потім зменште температуру до 150 °C і випікайте ще 15 хвилин.